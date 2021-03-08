Добавив эти продукты в ежедневный рацион, вы сможете похудеть без вреда для здоровья. Для более быстрого эффекта диетологи советуют отказаться от вредной пищи и заняться спортом.

На основе исследований, проанализировали свойства овощей, ягод и фруктов и отобрали 5 самых действенных натуральных жиросжигателей. Если вы ищете полезный и низкокалорийный перекус, который еще и будет стимулировать похудения, – смело выбирайте любой из нашего списка.

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Грейпфрут



Польза грейпфрута / Фото Pexels

Цитрусовые считаются замечательными борцами с жиром. Абсолютный лидер в этом плане – грейпфрут. Он обладает желчегонными свойствами, которые стимулируют расщепление жировых клеток. Наибольшее количество нарингина – флавоноидов, которые как раз делают сок грейпфрута горьким, помогают сжигать жир и улучшают пищеварение, содержится в пленке плода. Поэтому считается, что грейпфрут стоит есть целым.

В то же время цедра грейпфрута содержит в себе множество активных веществ, которые улучшают пищеварение, обладают антибактериальными свойствами и ускоряют обмен веществ. Достаточно натереть немного кожуры на мелкой терке и добавить ее в чай.

Киви

Киви – источник полезных микроэлементов, особенно витамина С (в одном киви содержится его суточная норма). Кроме этого, фрукт помогает худеть. В нем содержатся энзимы, ускоряющие сжигание жиров, и фермент актинидин, расщепляющий белки и способствующий быстрому перевариванию пищи. То есть, если вы встали из-за стола с ощущением тяжести, одно киви поможет частично избавиться от последствий переедания.

Кстати, в фреш и смузи рекомендуется добавлять неочищенный фрукт, ведь в кожуре киви содержится больше антиоксидантов, чем в мякоти.

Кроме эффекта похудения, киви обладает еще одним бонусом – способствует улучшению состояния кожи. Даже одно киви поможет вывести из организма шлаки.

Сельдерей



Польза сельдерея / Фото Pexels

Стебли, корни и листья сельдерея пригодны для употребления. Во всех частях продукта содержатся полезные вещества и витамины, но для тех, кто стремится похудеть наибольший интерес будут представлять все же стебли. Дело в том, что они на 75% состоят из воды, остальные 25% – это клетчатка, которая обеспечивает сытость при минимальном количестве калорий.

В одном стебле сельдерея содержится всего 6 калорий. А высокое количество волокон работает таким образом, что на их переваривание организм тратить гораздо больше энергии, чем получает с пищей.

Также сельдерей является ценным источником витамина К, необходимого для кроветворения и синтеза костной ткани. А вещество апигенин уменьшает воспаление в организме и восстанавливает иммунитет.

Брокколи

Брокколи содержит много клетчатки, которая естественным способом очищает кишечник. Продукт быстро насыщает, при этом даже большие порции брокколи не способствуют набору веса. В его состав входит ряд компонентов, которые ускоряют жировой и углеводный обмен.

Брокколи содержит огромное количество полезных веществ, среди которых витамины группы B, E, A, РР, К, U. Кроме того, одна порция содержит всего 54 калории и суточную норму витамина С.

Брокколи богаты сульфорафаном и индол-3-карбинолом, которые способствуют снижению массы тела. Согласно исследованиям, эти крестоцветные уменьшают вероятность набора лишнего веса, даже если рацион обогащен жирами.

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Морская капуста

Морская капуста (она же ламинария) очень богата йодом, который играет существенную роль в обменных процессах. Без йода щитовидная железа не может вырабатывать гормоны в нужном количестве. Это в свою очередь приводит к нарушению обмена веществ, усталости и постепенному набору веса. Поэтому если ваша цель – хороший обмен веществ и стройная фигура, ваш рацион должен включать йод.

Но не спешите бежать в аптеку за добавками. Дело в том, что избыток йода такой же вреден, как и его дефицит. Поэтому прежде чем применять витаминные комплексы, сдайте необходимые анализы. И пока вы только решаетесь обратиться к врачу, употребляйте безопасный аналог для профилактики – морскую капусту.