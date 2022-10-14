На ризики захворювання на рак впливає чимало факторів. Людям, на жаль, не під силу контролювати всі, проте деякі з головних точно можна уникнути.

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Які основні причини появи раку

Причин онкологічного захворювання насправді є чимало. Воно може бути спричинене потраплянням в організм канцерогенів, нюансами обмінних процесів, спадковістю, контактом з радіоактивними речовинами, особливостями клімату тощо.

Проте медики з Американського онкологічного товариства зробили висновок, що ключовими факторами розвитку раку можна вважати лише два – куріння та вік. Але і тут варто враховувати певні нюанси: чи присутній в організмі надлишок жиру, чи були у пацієнта хворі на рак родичі та інше.

Аби краще зрозуміти причини виникнення недуги, науковці вивчили дані про близько 430 тисяч мешканців США, які не мали раку й стежили за ними 5 років. За цей час було зареєстровано понад 15 тисяч випадків смертельної хвороби. Ризик розвитку раку суттєво збільшувався у курців.



Паління призводить до раку / Фото Pexels

У чоловіків ймовірність онкології зростала також при вживанні алкоголю, червоного м'яса, відсутності фізичної активності. Серед важливих факторів у жінок називають гістеректомію, артеріальну гіпертензію, перев'язування маткових труб, цукровий діабет 2 типу, а також, як і в чоловіків, відсутність спорту.

Другим ключовим фактором був вік. Абсолютний ризик розвитку раку становив більше ніж 2% у всіх людей, яким було понад 50 років. Загалом абсолютний п'ятирічний ризик розвитку онкології дорівнював 25% у жінок та 29% у чоловіків.

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