Безперечно, туман може зачарувати своїм виглядом та спровокувати вас прогулятись злегка таємними вуличками. Саме тому розповідаємо, чи є небезпечним туман для вашого здоров'я.

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Як туман може впливати на організм людини

Пригадаємо зі школи, що ж таке туман. Це дрібні краплі води або дрібні крижані кришталики, які висять низько над землею і збираються у хмару. Вони утворюються внаслідок зіткнення холодного повітря з теплою землею або ж навпаки.

Проте у тумані, який безперечно є поширеним природним явищем восени, може бути небезпека для здоров'я. Про це повідомляють імунологи. Річ у тім, що вони побачили проникнення токсичних викидів із зовнішнього середовища у маленькі вологі частинки. Перш за все, це стосувалось міст і їхніх промислових районів.



Яку небезпеку таїть у собі туман / Фото Pexels

В осінній період потрібен надійний захист від вірусних захворювань і застуд. Як вберегти себе та найрідніших, розповідаємо у нашому матеріалі.

Також туманні краплі можуть переносити у собі алергени та доволі довгий час зберігати спори цвілевих грибів. Їх вдихати дуже небезпечно для здоров'я, адже вони можуть спровокувати різного роду захворювання.

Проаналізувавши усі ці фактори, медики зробили висновок, що прогулянки або пробіжки в умовах туману є небезпечними для здоров'я. Головний аргумент – зростання ймовірності вдихання шкідливих речовин. Радимо не нехтувати рекомендаціями лікарів-імунологів.

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Важливо пам'ятати, що небезпечним може бути і кермування автомобілем під час туману, адже він провокує сонливість та ускладнює процес їзди через обмеження видимості. Головна специфіка водіння авто в такий період полягає в акуратності: треба увімкнути протитуманні ліхтарі, тримати дистанцію, їхати повільно й контролювати правий край дороги.