Є багато людей, які вважають, що заморожування – найгірший спосіб зберігання овочів. Зараз ми розвіємо найпопулярніші міфи про заморожені овочі та доведемо, що вони такі ж корисні, як і свіжі.

Зверніть увагу Нежирні не означає, що корисні: 5 продуктів, які ми помилково вважаємо поживними

Неправда про заморожені овочі

Міф № 1: заморожені овочі менш корисні, ніж свіжі

Найбільший міф такий: "Свіжі овочі містять більше вітамінів, ніж заморожені". Але це неправда.

Дослідження, опубліковане в 2017 році, порівнювало зразки свіжих і заморожених овочів. Овочі, які хочуть заморожувати, збирають тоді, коли в них найбільше мінеральних речовин і вітамінів. Дослідження довело, що заморожені овочі мають стільки ж, якщо не більше, поживних речовин, ніж свіжі.

Міф № 2: заморожені овочі містять консерванти

Цей міф легко розвіяти простими фактами. Заморожування не потребує жодних додаткових дій, щоб зберегти продукти свіжими. Перед заморожуванням необхідно позбутися бактерій за допомогою гарячої води або пари. Заморожені овочі так добре зберігаються через низькі температури.

Насправді консерванти часто використовують для продовження терміну зберігання свіжих овочів.



Заморожені броколі такі ж корисні, як і свіжі / Фото Unsplash

Міф № 3: заморожені овочі втрачають вітаміни під час розморожування

Цей міф правдивий лише за умови недотримання правил розморожування. Є багато способів розморозити продукти, але тільки деякі з них підходять для овочів:

приготування без розморожування – цей спосіб найбезпечніший і найзручніший. Овочі можна готувати на пару або відварювати в підсоленій воді. Але не смажте заморожені овочі: ви можете обпектися олією;

розморожування холодною водою – просто покладіть овочі в холодну воду. Міняйте воду кожні 30 хвилин;

розморожування в холодильнику – просто витягніть їх із морозильної камери та залиште в холодильнику на ніч.

Зверніть увагу! Згідно з дослідженням 2020 року, заморожені овочі не будуть корисними, якщо їх зберігати понад 8 – 12 місяців.

Міф № 4: заморожені овочі не такі смачні, як свіжі

Цей міф популярний, тому що ми не їмо заморожених овочів. Свіжі овочі можна очищати від шкірки та їсти свіжими, а заморожені потребують приготування.

Але це не означає, що вони менш смачні. Існує безліч рецептів, які допоможуть навіть найменш досвідченим кулінарам зробити заморожену моркву справді смачною.

Міф № 5: заморожені овочі дорожчі за свіжі

Заморожені овочі дешевші, тому що їх легше підготувати, а також дешевше транспортувати та зберігати. Тому свіжі овочі зазвичай дорожчі за заморожені.

Крім того, заморожені овочі цілий рік коштують однаково, а свіжі взимку дорожчають.

В осінній період потрібен надійний захист від вірусних захворювань і застуд. Як вберегти себе та найрідніших, розповідаємо у нашому матеріалі.