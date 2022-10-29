Вчені пояснили, чому напоям варто давати кілька хвилин охолонути. Вони розповіли, як споживання надто теплого пов'язане з раком.

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Який існує зв'язок між раком та гарячими напоями

Вченим вдалось відстежити зв'язок між вживанням окропу та ризиком зростання онкологічних захворювань. Мова йде саме про рак гортані та стравоходу.

Це загрожує тим, хто сміливо п'є гарячу каву, компот чи трав'яний чай, температура яких вища 60 градусів. При таких показниках відбуваються невідчутні для вас пошкодження клітин слизової оболонки стравоходу, що призводить до появи мікротравми. При регулярному вживанні це може збільшити ризик виникнення раку в 5 разів.



Уникайте надто гарячих напоїв / Фото Pexels

Це відкриття спростовує заяви псевдонауковців щодо користі споживання окропу, який нібито сприяє оздоровленню та розкриттю "міжклітинних мембран". Також зашкодити може і культура споживання гарячих напоїв одразу після приготування, яка існує у багатьох країнах.

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Яка оптимальна температура

Через те, що високі температури викликають денатурацію білка, тобто його згортання, важливо визначити, як же безпечно вживати напої. Для вашого організму комфортною буде температура 40 – 45 градусів. Для тих, хто дуже любить тепленьке, можна встановити максимальну межу 60 градусів.