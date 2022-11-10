Головна перевага банана – це присутність калію, вітаміну В і С у складі. Ці компоненти необхідні організму, адже забезпечують скорочення і розслаблення м'язів, покращують синтез білка, що сприяють збільшенню м'язової маси.

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Відмовляючись від бананів, ви втрачаєте цілу низку можливих корисних впливів, зокрема і натуральні антидепресанти: більше про вплив банана на нервову систему ми розповідали тут. До того ж цей солодкий фрукт неабияк поповнить запаси денної енергії та сприятиме кращому травленню.

Досі вагаєтесь, чи безпечно їсти банан? Розповідаємо, за яких обставин його калорійність не вплине на фігуру, а от корисні властивості ви зможете поцупити 100%.

Коли безпечно їсти банан



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Строгих обмежень та чітких рамок насправді не існує. Дієтологи дають лише рекомендації, які знівелюють калорійність банана, що не принесе зайвої шкоди талії. Перш за все варто запам'ятати, що банан краще не їсти, коли ви голодні. Тут йдеться не так про вагову безпеку, як про можливість вберегти себе від виразкової хвороби.

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Найкраще плід засвоїться в організмі пів години або годину після приймання їжі. Тож на полудень або підвечірок ви маєте гарний варіант солодкого та смачного перекусу. Найбільше користі можна отримати, якщо з'їсти банан після тренування або фізичних навантажень. Так фрукт сприятиме швидкому відновленню м'язів.

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