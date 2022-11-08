Виявляється існує прямий зв'язок між бананом та нервовою системою. Фрукт може працювати як антидепресант.

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Як банан впливає на нервову систему

Простий, смачний та доступний жовтий фрукт полюбляє багато хто. Він не лише насичує організм вітамінами, а й тішить рецептори солодким смаком. Банан має і позитивний вплив на нервову систему, тож буде корисним для тих, хто багато тривожиться та стресує.

Замість шкідливих препаратів обирайте для заспокоєння природну харчову альтернативу. Головна таємниця криється у натуральному складі: вітамін B6, який допомагає заспокоїти нервову систему, зокрема протистоїть стресам, покращує стан нервових клітин та перешкоджає виникненню спазмів. Потішать вас покращення пам'яті та мозкової діяльності, підвищення продуктивності й креативності.



Банан порадує не лише яскравим кольором, а й корисними властивостями / Фото Pexels

Також у складі банана є амінокислота триптофан. Вона відіграє ключову роль у заспокоєнні та покращенні вашого стану. Потрапляючи в організм, триптофан діє, як антидепресант, адже перетворюється на "гормон радості" серотонін. Зокрема, він:

покращує синтез білків та гормонів: мелатонін, гормон росту;

поліпшує сон;

знижує чутливість, зменшує симптоми ПМС;

розслабляє, знімає напругу, підвищує концентрацію уваги;

покращує апетит;

знімає головний біль та помічний при мігренях.

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Тож банан автоматично займає позицію ідеального зимового фрукта, особливо за відсутності індивідуальних протипоказань.