Доктор медичних наук Чираг Шах відповідає: "Немає доказів того, що можна застудитися, лягаючи спати з мокрим волоссям". Спеціаліст наголошує, що коли хтось застуджується, то це відбувається через зараження вірусом.

Однак є інші ризики, про які вам слід знати, перш ніж лягати спати з мокрим волоссям.

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Грибкові інфекції

Сон з мокрим волоссям збільшує ризик розвитку грибкової інфекції шкіри голови.

Грибок процвітає в теплому середовищі, а мокра наволочка та подушка є ідеальною зоною для розмноження. Згодом можуть виникнути такі захворювання, як лупа або дерматит. Це перша причина, чому лікар рекомендує спати з сухим волоссям.

Одне дослідження Trusted Source виявило від 4 до 16 видів грибкової флори на подушці. Серед них знайшли й Aspergillus fumigatus – поширений вид грибка, що спричиняє важкі інфекції у людей з ослабленою імунною системою. Це також може погіршити симптоми астми.

Краще лягайте спати із сухим волоссям / Фото Unsplash

Ламкість

Дерматолог із Нью-Йорка Адарш Маджіл розповідає, що волосся найслабше тоді, коли воно мокре. Основним ризиком є ламкість, коли ви змінюєте позу під час сну.

Маджіл попереджає: "Це особливо проблема, якщо волосся заплетене в косу або туго зав'язане, що додає більше напруги кореню. Найкращий вибір у цьому випадку – розпустити його".

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