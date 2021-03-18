Вважається, що темний шоколад, який містить щонайменше 70 % какао, здатний покращити кровотік, здоров’я кишечника та полегшити стрес. З'ясовуємо, чи справді ці ефекти доведені наукою та як вживання шоколаду відбивається на нашій імунній системі.

Чорний шоколад – одна з найцікавіших речей в нашому раціоні. Вчені роками вивчають гіркий суперфуд не тільки через його здатність приглушувати тягу до солодощів, але й через корисні речовини, які позитивно впливають на здоров'я людини. Тож, що такого унікального в цьому продукті та найголовніше – чи справді шоколад може зміцнювати наш імунітет? Розберімося!

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Девід Кац, доктор медичних наук та президент ініціативи True Health, який провів значну частину своєї кар’єри, вивчаючи користь шоколаду для здоров’я, розповідає, що в шоколаді міститься унікальна концентрація біофлавоноїдних антиоксидантів, яка може прирівнятися до багатьох овочів та фруктів. Саме ця властивість помагає продуктам боротися з вільними радикалами.



Користь шоколаду / Фото Unsplash

У 2011 році Кац став співавтором дослідження, опублікованого в Antioxidants & Redox Signaling. Він та його колеги пояснили, що какао-порошок містить до 50 міліграмів поліфенолів на 1 грам продукту, причому одна порція шоколаду містить більше фенольних антиоксидантів, ніж яблука, журавлинний сік, червоне вино та чорний чай. Основними з них є епікатехін, катехін та проціанідини.

Какао є концентрованим джерелом клітковини, магнію, калію та аргініну – амінокислоти, яка допомагає судинам розширюватися. А вміст сполуки теоброміну пояснює чому шоколад вважається афродизіаком.

Дія флавоноїдів



Какао покращує травлення та метаболізм / Фото Unsplash

Діана Мініч, віцепрезидентка з наукових питань у Clean Program пояснює, що флавоноїди (антиоксиданти, отримані з рослини) розширюють судини та допомагають їм розслаблятися. Стаття, опублікована в грудні 2016, зв'язала дію цих речовин з потенційною профілактикою раку, поліпшенням здоров'я серця та втратою ваги. Попередні дослідження також припускають, що темний шоколад може допомогти стабілізувати артеріальний тиск і позитивно вплинути на мікробіоту кишечника, покращуючи травлення та метаболізм.

Дослідження, опубліковане в листопаді 2019 року, показало, що темний шоколад може зміцнити пам’ять та когнітивні функції.

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Вчені дедалі більше цікавляться як ці властивості шоколаду корелюють з імунною системою людини. І ось, що відомо зараз.

Чи покращує шоколад імунітет



Вплив шоколаду на імунітет / Фото Unsplash

Запалення – це реакція імунної системи на зовнішній подразник. При ускладненнях, воно може спровокувати серйозні проблеми зі здоров'ям. Наука пояснює, що окислювальний стрес та порушення вироблення активних форм кисню можуть стимулювати хронічне запалення. Саме останнє вважається головним фактором прогресування хронічних захворювань, зокрема діабету, раку, серцево-судинних захворювань, розладів зору, артриту, ожиріння, аутоімунних захворювань та проблем шлунково-кишкового тракту.

Ідея про те, що темний шоколад зміцнює імунітет, заснована на механізмі дії антиоксидантів, які чинять протизапальний ефект. Наприклад, поліфеноли можуть інгібувати молекулярні сигнальні шляхи, які активуються окислювальним стресом.

На думку консультантки зі здорового харчування Кері Ганс, темний шоколад покращує імунну функцію, оскільки він наповнений флавонолами, які володіють антиоксидантними та протизапальними властивостями.

Кац ділиться дещо іншими припущеннями:

Імунітет напряму залежить від кровотоку. І, як відомо, темний шоколад покращує його, шляхом посилення функції ендотелію.

Мініч, своєю чергою, наголошує, що досі не було продемонстровано конкретного прямого впливу темного шоколаду на імунне здоров’я у людей. Немає прямих доказів того, що темний шоколад може захистити вас від застуди, грипу чи коронавірусу. Однак, лікарка посилається на дослідження 2016 та дослідження 2020 року, які свідчать, що темний шоколад зменшує запальні процеси, зумовлені стресом та усуває хронічні розлади сну, запобігаючи порушенню добових ритмів.

Найбільш цитовані дослідження, які вивчали взаємозв'язок між темним шоколадом та імунітетом, були проведені у 2018 році. Дослідники виявили, що чим вища в продукті концентрація какао, тим більше він впливає на активізацію пам’яті, покращення настрою та підвищення імунітету.

Крім того, може існувати психологічний аспект взаємозв'язку між шоколадом та імунітетом.

Існують прямі зв'язки між психологією та імунологією. Шоколад розслабляє та приносить задоволення, відповідно, це може вплинути на імунну систему людини.

Вчені рекомендують обирати натуральний, 70% шоколад.