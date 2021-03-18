Считается, что темный шоколад, содержащий не менее 70% какао, способен улучшить кровоток, здоровье кишечника и облегчить стресс. Выясняем, действительно ли эти эффекты доказаны наукой и как употребление шоколада отражается на нашей иммунной системе.

Черный шоколад – одна из самых интересных вещей в нашем рационе. Ученые годами изучают горький суперфуд не только из-за его способности подавлять тягу к сладостям, но и из-за полезных веществ, которые положительно влияют на здоровье человека. Итак, что такого уникального в этом продукте и самое главное – действительно ли шоколад может укреплять наш иммунитет? Разберемся!

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Дэвид Кац, доктор медицинских наук и президент инициативы True Health, который провел значительную часть своей карьеры, изучая пользу шоколада для здоровья, рассказывает, что в шоколаде содержится уникальная концентрация биофлавоноидних антиоксидантов, которая может приравняться ко многим овощам и фруктам. Именно это свойство помогает продуктам бороться со свободными радикалами.



Польза шоколада / Фото Unsplash

В 2011 году Кац стал соавтором исследования, опубликованного в Antioxidants & Redox Signaling. Он и его коллеги объяснили, что какао-порошок содержит до 50 миллиграммов полифенолов на 1 грамм продукта, причем одна порция шоколада содержит больше фенольных антиоксидантов, чем яблоки, клюквенный сок, красное вино и черный чай. Основными из них являются эпикатехин, катехин и процианидины.

Какао является концентрированным источником клетчатки, магния, калия и аргинина – аминокислоты, которая помогает сосудам расширяться. А содержание соединения теобромина объясняет почему шоколад считается афродизиаком.

Действие флавоноидов



Какао улучшает пищеварение и метаболизм / Фото Unsplash

Диана Минич, вицепрезидентка в вопросах науки в Clean Program объясняет, что флавоноиды (антиоксиданты, полученные из растения) расширяют сосуды и помогают им расслабляться. Статья, опубликованная в декабре 2016 связала действие этих веществ с потенциальной профилактикой рака, улучшением здоровья сердца и потерей веса. Предыдущие исследования также предполагают, что темный шоколад может помочь стабилизировать артериальное давление и положительно повлиять на микробиоту кишечника, улучшая пищеварение и метаболизм.

Исследование, опубликованное в ноябре 2019 года, показало, что темный шоколад может укрепить память и когнитивные функции.

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Ученые все больше интересуются как эти свойства шоколада коррелируют с иммунной системой человека. И вот, что известно сейчас.

Улучшает ли шоколад иммунитет



Влияние шоколада на иммунитет / Фото Unsplash

Воспаление – это реакция иммунной системы на внешний раздражитель. При осложнениях, оно может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем. Наука объясняет, что окислительный стресс и нарушение выработки активных форм кислорода могут стимулировать хроническое воспаление. Именно последнее считается главным фактором прогрессирования хронических заболеваний, в частности диабета, рака, сердечно-сосудистых заболеваний, расстройств зрения, артрита, ожирения, аутоиммунных заболеваний и проблем желудочно-кишечного тракта.

Идея о том, что темный шоколад укрепляет иммунитет, основанная на механизме действия антиоксидантов, оказывающих противовоспалительное действие. Например, полифенолы могут ингибировать молекулярные сигнальные пути, которые активируются окислительным стрессом.

По мнению консультантки по здоровому питанию Кэри Ганс, темный шоколад улучшает иммунную функцию, поскольку он наполнен флавонолами, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Кац делится несколько другим предположениям:

Иммунитет напрямую зависит от кровотока. И, как известно, темный шоколад улучшает его, путем усиления функции эндотелия.

Минич, в свою очередь, отмечает, что до сих пор не было продемонстрировано конкретного прямого влияния темного шоколада в иммунное здоровье у людей. Нет прямых доказательств того, что темный шоколад может защитить вас от простуды, гриппа или коронавируса. Однако, врач ссылается на исследование 2016 и исследования 2020 года, которые свидетельствуют, что темный шоколад уменьшает воспалительные процессы, обусловленные стрессом и устраняет хронические расстройства сна, предотвращая нарушения суточных ритмов.

Наиболее цитируемые исследования, изучавшие взаимосвязь между темным шоколадом и иммунитетом, были проведены в 2018 году. Исследователи обнаружили, что чем выше в продукте концентрация какао, тем больше он влияет на активизацию памяти, улучшение настроения и повышение иммунитета.

Кроме того, может существовать психологический аспект взаимосвязи между шоколадом и иммунитетом.

Существуют прямые связи между психологией и иммунологией. Шоколад расслабляет и приносит удовольствие, соответственно, это может повлиять на иммунную систему человека.

Ученые рекомендуют выбирать натуральный, 70% шоколад.