Його зручність у тому, що можна одразу витягти з упаковки і використати. Надовго такому хлібу не варто "затримуватись" удома. Пояснюємо чому.

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Чому не варто купувати вже нарізаний хліб

Такий продукт псуватиметься швидше, ніж його цілий відповідник. Все через те, що площа для ураження цвіллю та шкідливими мікроорганізмами збільшується у рази.

Експерти зазначають, що на цей процес впливатиме і зберігання у поліетилені. За таких умов вентиляція далеко не ідеальна, через що з'являється конденсат. Тому найкраще тримати нарізаний хліб у мішечку з тканини. Це унеможливить пліснявіння та продовжить свіжість.



Надавайте перевагу цілому хлібу / Фото Pexels

Насторожити повинен ще один факт – на комбінатах для нарізки використовують спеціальні ножі, які змащують олією. Дуже ймовірно, що мало виробників використовують якісну олію, адже це б призводило до подорожчання хліба загалом.

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Обробляти ножі потрібно для того, щоб шматки були рівними, не кришились і не злипались. Замість олії виробник може використати інші речовини, як-от консерванти чи етиловий спирт. Для людського організму це шкідливі засоби.