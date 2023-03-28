Его удобство в том, что можно сразу вытащить из упаковки и использовать. Надолго такому хлебу не стоит "задерживаться" дома. Объясняем почему.

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Почему не стоит покупать уже нарезанный хлеб

Такой продукт портится быстрее, чем его целый аналог. Все потому, что площадь для поражения плесенью и вредными микроорганизмами увеличивается в разы.

Эксперты отмечают, что на этот процесс будет влиять и хранение в полиэтилене. В таких условиях вентиляция далеко не лучшая, из-за чего появляется конденсат. Поэтому лучше всего держать нарезанный хлеб в мешочке из ткани. Это исключит возможность плесневения и продолжит свежесть.



Предпочитайте целый хлеб / Фото Pexels

Насторожить должен еще один факт – на комбинатах для нарезки используются специальные ножи, которые смазывают маслом. Очень вероятно, что мало производителей используют качественное масло, ведь это приводило бы к подорожанию хлеба в целом.

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Обрабатывать ножи нужно для того, чтобы куски были ровными, не крошились и не слипались. Вместо масла производитель может использовать другие вещества, такие как консерванты или этиловый спирт. Для организма человека это вредные средства.

Как правильно хранить хлеб