Експерти переконані, що допоможе побороти нестачу вітамінів всього один продукт. Розповідаємо який.

До теми Чим корисні фрукти та скільки їх можна їсти на день

Найкорисніший зимовий продукт

Якщо у вас немає жодних протипоказань, чи не головною порадою на зимовий сезон є вживання зеленої цибулі. Саме її називають одним із найкорисніших продуктів холодної пори.

У часи, коли хочеться закутатись у теплий шарф, часто розгулюються інфекції, які можуть вражати організм. Для захисту потрібно отримувати достатньо вітамінів групи В, зокрема В6 та В12, які задіяні у процесах кровопостачання та вироблення іменних компонентів.

Та не зеленою цибулею єдиною: згадані вище вітаміни можна отримувати також в інших продуктах. Наприклад, фрукти та овочі, "пофарбовані" в зелений колір, – зелені яблука, трави, як от петрушка чи кріп.



Зелена цибуля – один з найкорисніших продуктів взимку / Фото Pexels

Окрім вітамінів групи В, важливо підтримувати достатньо високий рівень вітаміну D в організмі. Рекомендується перевірити його вміст у крові та за необхідності поповнити запаси за допомогою добавок чи продуктів харчування (риб'ячого жиру, лісових грибів, жирних сортів риби, цілісних яєць, рослинних продуктів тощо).

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Організм скаже вам дякую, якщо ви також приділите увагу фізичним навантаженням, зокрема бігу, який сприяє покращенню кровообігу у легенях та доступу кисню до клітин.