Эксперты убеждены, что поможет побороть нехватку витаминов всего один продукт. Рассказываем какой.

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Самый полезный зимний продукт

Если у вас нет никаких противопоказаний, едва ли не главным советом на зимний сезон является употребление зеленого лука. Именно его называют одним из самых полезных продуктов холодного времени.

Во времена, когда хочется закутаться в теплый шарф, часто разгуливаются инфекции, которые могут поражать организм. Для защиты нужно получать достаточное количество витаминов группы В, в частности В6 и В12, которые задействованы в процессах кровоснабжения и выработки именных компонентов.

Но не зеленым луком единственным: упомянутые выше витамины можно получать также в других продуктах. Например, в фруктах и овощах, "окрашенных" в зеленый цвет – зеленые яблоки, травы, петрушка или укроп.



Зеленый лук – один из самых полезных продуктов зимой / Фото Pexels

Кроме витаминов группы В важно поддерживать достаточно высокий уровень витамина D в организме. Рекомендуется проверить его содержание в крови и при необходимости пополнить запасы с помощью добавок или продуктов питания (рыбьего жира, лесных грибов, жирных сортов рыбы, цельных яиц, растительных продуктов и т.п.).

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Организм скажет вам спасибо, если вы также уделите внимание физическим нагрузкам, в частности бегу, способствующему улучшению кровообращения в легких и доступу кислорода к клеткам.