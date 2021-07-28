• Алкогольна жирова хвороба печінки

Найстрашніше в алкогольній жировій хворобі печінки (АЖХП) те, що вона часто протікає безсимптомно.

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Ця "тиха" хвороба на ранніх стадіях з помітних симптомів має тільки болі у верхній правій частині живота та втому.

АЖХП переважно розвивається у тих, хто сильно пив протягом тривалого періоду. Крім цього, жінки мають більшу ймовірність захворіти, ніж чоловіки.

• Цироз печінки

До цієї хвороби також більше схильні жінки. Згідно з дослідженнями, ризик цирозу особливо високий серед жінок віком 25 – 34 роки, які п’ють алкогольні напої щодня.

• Підвищений ризик депресії

Незалежно від того, який алкоголь – вино, пиво чи інші міцні напої – дослідження показали, що регулярне його вживання може підвищити ризик утворення депресії.

Наслідки споживання вина / Фото iStockphoto

Водночас інше дослідження демонструє, що помірні дози алкоголю (не більше одного келиха вина в день) знімають тривожність і знижують ризик депресивних станів.

• Збільшення ваги

У червоному вині немає нічого поганого, якщо його вживати в помірних кількостях. Проте дієтологи зазначають, що 1 склянка червоного вина містить близько 125 калорій. А це означає, що випиваючи щовечора дві склянки вина, ви збільшуєте свій раціон на 1750 калорій щотижня. І це якщо ви правильно її виміряєте.

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• Підвищений ризик захворювань серця і смерті

Неважливо, чи це вино, чи інший вид алкоголю, проте дослідження демонструють, що зловживання алкоголем може призвести до підвищеного ризику передчасної смерті від серцевого нападу.

Вчені попереджають: склянка червоного вина ввечері не принесе вам шкоди, проте якщо не можете контролювати кількість алкоголю, якщо виробилася звичка випивати щовечора, варто раз і назавжди позбутися цієї шкідливої пристрасті.