• Алкогольная жировая болезнь печени
Самое страшное в алкогольной жировой болезни печени (АЖБП) то, что она часто протекает бессимптомно.
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Эта "тихая" болезнь на ранних стадиях из заметных симптомов имеет только боли в верхней правой части живота и усталость.
АЖБП преимущественно развивается у тех, кто сильно пил в течение длительного периода. Кроме этого, женщины имеют большую вероятность заболеть, чем мужчины.
• Цирроз печени
К этой болезни также больше подвержены женщины. Согласно исследованиям, риск цирроза особенно высок среди женщин в возрасте 25 – 34 лет, которые пьют алкогольные напитки ежедневно.
• Повышенный риск депрессии
Независимо от того, какой алкоголь – вино, пиво или другие крепкие напитки – исследования показали, что регулярное его употребление может повысить риск образования депрессии.
Последствия потребления вина / Фото iStockphoto
В то же время другое исследование показывает, что умеренные дозы алкоголя (не более одного бокала вина в день) снимают тревожность и снижают риск депрессивных состояний.
• Увеличение веса
В красном вине нет ничего плохого, если его употреблять в умеренных количествах. Однако диетологи отмечают, что 1 стакан красного вина содержит около 125 калорий. А это значит, что выпивая каждый вечер два стакана вина, вы увеличиваете свой рацион на 1750 калорий в неделю. И это если вы правильно его измеряете.
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• Повышенный риск заболеваний сердца и смерти
Неважно, это вино, или другой вид алкоголя, однако исследования показывают, что злоупотребление алкоголем может привести к повышенному риску преждевременной смерти от сердечного приступа.