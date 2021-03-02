Растяжки у большинства людей. И практически каждый, кто знает о чем мы сейчас говорим, мечтает избавиться от надоедливых дефектов кожи. Однако, как и в случае глубоких шрамов, стрии могут оставаться на теле в течение всей жизни.

Растяжки или стрии – это специфический тип рубцов на коже, которые отличаются своим цветом. Растяжки формируются во время быстрого роста организма (во время полового созревания) или в период беременности. Обычно подобные образования можно встретить на бедрах, животе, груди, пояснице и ягодицах.

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Причины возникновения растяжек

По сути, растяжки – это рубцовые образования на коже, которые возникают из-за снижения эластичности тканей и замедления выработки естественного коллагена. В результате происходит разрушение волокон, а пространство между ними заполняется соединительной тканью. В ней много капилляров, поэтому сначала стрии могут иметь красный оттенок. Впоследствии рубцы бледнеют и уже никогда не загорают.

Особенно склонны к растяжкам женщины, однако дефект может проявляться и у мужчин. Еще один факт – предрасположенность к развитию растяжек в основном генетическая, и, к сожалению, в таком случае невозможно полностью предотвратить их проявления.

Не тратьте деньги на лосьоны и кремы, ведь растяжки образуются изнутри, и ничто, что вы применяете локально, не может противодействовать процессу.

Хорошая новость заключается в том, что вы можете повысить защиту от растяжек, придерживаясь здорового образа жизни, который помогает поддерживать эластичность кожи.

Здоровый рацион

Употребляйте пищу, которая способствует выработке коллагена: добавьте в ежедневный рацион продукты, богатые витамином С, В и Е. Для этого подойдут цитрусовые, зелень, овощи, орехи и семена.

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Больше упражнений

Регулярные физические нагрузки улучшают кровообращение и повышают эластичность кожи. А некоторые исследования показывают, что регулярные упражнения даже могут отсрочить старение.

Употребляйте много воды

Употребление большого количества воды – одна из лучших вещей, которые вы можете сделать для укрепления и обновления кожи. Кроме того, поддержание водного баланса укрепляет иммунную систему, активизирует мышцы и улучшает пищеварение.

После того как у вас возникли растяжки, вы сможете устранить их только неестественными способами: лазерное лечение или применение местных ретиноидов, которые стимулируют выработку коллагена.

Несмотря на то, что некоторые отмечают, что смешивание экстракта лука и гиалуроновой кислоты или местное применение средств с витамином Е, могут помочь уменьшить интенсивность растяжек на теле, до сих пор нет исследований, которые бы подтвердили эффективность этих методов.

И самое главное – несмотря на то, что ваши растяжки могут никогда не исчезнуть, вы можете изменить свое отношение к ним. Попробуйте принять и даже полюбить их. Ваше тело – это ваше транспортное средство, которое передвигает вас по жизни и со временем такие следы, как растяжки, оставляют на нем отметки о вашем опыте, росте и изменениях.