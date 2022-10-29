Дієтологиня Тетяна Лакуста вкотре доводить, що правильне харчування може бути смачним. Ділимось її корисним рецептом шоколадного суфле.

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Корисне шоколадне суфле

Цей рецепт стане улюбленим та найкоротшим у вашій кулінарній книзі. Шоколадно-бананове суфле не містить цукру, борошна, масла та не потребує випікання.

Інгредієнти

3 банани;

2 плитки гіркого шоколаду.

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Спосіб приготування



Вам знадобляться банани та шоколад / Фото Pexels

Крок 1. Збиваємо банани у блендері протягом 3 хвилин. Суміш повинна бути пухирчаста та нагадувати структуру суфле.

Крок 2. Шоколад для приготування десерту краще обирати 80%. Дієтологиня зазначає, що він зробить суфле максимально смачним. 2 плитки розтоплюємо та з'єднуємо з банановою сумішшю. Добре змішуємо до однорідної маси.

Крок 3. Місткість для суфле застеліть харчовою плівкою та змастіть олією. Викладаємо суміш і формуємо рівну поверхню. Накриваємо десерт та відправляємо у холодильник мінімум на 40 хвилин.

Готове суфле притрушуємо какао і смакуємо!