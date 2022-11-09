Куриные яйца есть практически в любом холодильнике. Из них можно быстро приготовить завтрак, часто используют в выпечке. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, какая разница между белыми и коричневыми яйцами? Сегодня мы ответим на этот вопрос.

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Чем коричневые яйца отличаются от белых

Единственная разница между белыми и коричневыми яйцами – это цвет. Белые яйца несет курица с белыми перьями, а коричневые – куры с красно-коричневыми перьями. Также существует порода кур, несущая синие яйца.

Разница лишь в том, что яйца несут куры разных цветов / Фото Unsplash

Какие лучше

Отсутствует существенная разница с точки зрения пищевой ценности между белыми и коричневыми яйцами. Если куры едят хороший корм, то их яйца имеют такую же ценность. Цвет скорлупы ничего не может сказать о вкусе или способе приготовления.

Почему коричневые яйца имеют более толстую скорлупу

Иногда коричневые яйца имеют более толстую скорлупу или желтки отличаются по цвету. Но на самом деле эти вещи зависят от возраста и рациона курицы.

Молодые куры дают яйца с более толстой скорлупой, а постарше – с более тонкой. Это касается как белых, так и коричневых яиц, поэтому вы можете выбрать те, которые больше вам нравятся.

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