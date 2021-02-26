Ежегодно от заболеваний сердца умирают примерно 18 миллионов человек разного возраста. При этом предотвратить осложнения не так уж и просто. Прежде всего это связано с тем, что симптомы, которые свидетельствуют о нарушении работы сердца, могут маскироваться под обычную усталость или гриппоподобное состояние. Так когда бить тревогу и обращаться к врачу? Разберемся!

Предложенный чек-лист - лишь приблизительный список симптомов, которые могут указывать на заболевания сердечно-сосудистой системы. Если вы узнали себя в некоторых пунктах - не паникуйте. Исключите из рациона вредные продукты, откажитесь от вредных привычек и попробуйте заняться спортом. Вероятно, эти простые шаги устранят симптоматику. Профилактика не помогла? В таком случае немедленно обратитесь к врачу.

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Особенно бдительными следует быть людям старше 60 лет, а также тем, кто находится в группе риска, в частности пациенты с ожирением, диабетом, гипертонией или высоким уровнем холестерина.

Дискомфорт в груди



Дискомфорт в груди является предвестником сердечного приступа / Фото Pexels

Именно дискомфорт в груди является самым распространенным признаком проблем с сердцем. Кто-то чувствует легкую боль, кто-то – давление, другие жалуются на жжение. Если вы время от времени чувствуете в грудной клетке что-то необычное, необходимо как можно скорее обратиться к врачу и получить направление на электрокардиограмму и УЗИ сердца.

Иногда именно дискомфорт в груди является признаком заболевания сосудов и предвестником сердечного приступа. Поэтому лучше не медлить.

Если сильная боль продолжается дольше нескольких минут, немедленно вызывайте скорую.

Есть и хорошие новости: в 80 – 90% случаев боль в груди не связана с сердцем. Но, если вы хотите знать наверняка – обратитесь к врачу.

Потеря аппетита, тошнота, боль или тяжесть в желудке

Расстройства желудка могут проявляться по многим причинам и сердце здесь может быть ни к чему. Но в отдельных ситуациях проблемы с аппетитом или тошнота развиваются из-за того, что пищеварительная система получает меньше крови, чем обычно. А это уже признак плохой работы сердца.

Если вы чувствуете тошноту без видимых причин, наблюдаете у себя дискомфорт в груди и другие симптомы из этого списка – обратитесь к врачу.

Боль, отдающая в левую руку

Нервы, идущие от сердца и нервы, идущие от левой руки, посылают сигналы в одну и ту же область мозга. В результате мозг не всегда правильно понимает, что же болит – сердце или конечность.

Если вы перенапрягли руку на тренировке или ударились ею – причина боли очевидна. Но если сильный дискомфорт возникает просто так – это повод обратиться к врачу.

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует вызывать скорую, если внезапная боль в левой руке усиливается в течение нескольких минут.

Боль в нижней челюсти

Еще один пример, когда мозг не может идентифицировать, что именно стало причиной боли – сердце или зубы. В большинстве случаев ситуация сводится ко второму варианту. Однако, если стоматолог уверяет, что у вас нет кариеса, все в порядке с деснами, вас не продувало и не свело челюсть во время жевания или неудобного сна, стоит провериться у кардиолога.

В клинической практике зафиксированы случаи, когда людям удаляли зуб за зубом, пытаясь избавить пациентов от боли, которая на самом деле была признаком сердечных нарушений.

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Короткие головокружение и дезориентация в пространстве

Есть много причин, способных вызвать головокружение и слабость. Считается, что подобные ощущения возникают из-за того, что сердце не справляется с перекачкой крови к мозгу. А это, в свою очередь, может быть симптомом будущего инсульта.

Постоянная усталость



Организм уменьшает кровоснабжение конечностей / Фото Unsplash

Слабое сердце не может обеспечить полноценный кровоток. Поэтому органы и ткани начинают испытывать дефицит питательных веществ и кислорода. Чтобы выжить, организм уменьшает кровоснабжение менее важных органов, прежде всего – конечностей, и направляет кровь к сердцу, мозгу, легким.

Поэтому, если у вас нет сил сходить в душ, вам трудно помыть посуду и невероятно сложно подняться по лестнице, вероятно, вам поможет не мотивационная литература, а поход к кардиологу.

Отеки ног

Из-за нарушенного кровообращения в конечностях нарушается и лимфоток – выведение жидкости из тканей. Чаще всего страдают ноги. Жидкость скапливается под кожей, провоцирует отечь.

Если отечность ног стала вашей постоянной проблемой, обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Длительный кашель

В большинстве случаев кашель – типичный спутник простуды. Но если этот симптом не проходит в течение нескольких недель – обратитесь к врачу. Длительный кашель может указывать на аллергию или бронхит, а в некоторых случаях – это еще и признак сердечной недостаточности.

Характерным признаком кашля, связанного с сердцем, является выделение розовой или белой слизи.

Немотивированная одышка

Одышка – первый признак, что в крови мало кислорода. Чаще всего причиной становятся физические нагрузки. Мышцам для работы необходимо много кислорода и они буквально высасывают его из крови. Чтобы компенсировать эту потерю, мозг приказывает легким быстрее дышать.

Также к одышке может приводить лишний вес, малоподвижный образ жизни и стресс. Но если она появляется без причин, вам точно пора к кардиологу.

Громкий храп

Если вы храпите слишком громко, это может быть признаком апноэ – непродолжительная остановка дыхания во время сна.

Апноэ оказывает разрушительное действие на сердечно-сосудистую систему. Во-первых, оно приводит к гипоксии сердечной мышцы. Во-вторых, повышает риск развития гипертонии (повышенного кровяного давления), что дополнительно усложняет работу главного органа человека. В результате перегруженная сердечно-сосудистая система в любой момент может дать сбой.

Нерегулярное сердцебиение

Если сердце "выпрыгивает" из груди без каких-либо особых причин или пропускает удары, это верный признак, что у вас проблемы. Поэтому срочно отправляйтесь к врачу.