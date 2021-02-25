Анонимная 54-летняя пользовательница Reddit опубликовала историю своего лечения. В течение года врачи убеждали женщину, что причиной всех недомоганий является лишний вес. Но диагностика, проведенная после похудения, показала, что медики поспешили с выводом.

Обращение к врачам само по себе является напряженной процедурой. А если оно подкреплено обесценением и игнорированием жалоб пациента – возможны и неожиданные последствия. К счастью, история о которой мы расскажем сегодня имеет положительный финал. Женщина, жалобы которой игнорировали в течение года, все же узнала о первопричине нарушений. Но чтобы добиться результата, ей пришлось пройти сложный путь.

Читайте также Личный опыт: минус 50 килограммов и здоровая щитовидка – фото до и после похудения

56-летняя женщина, которая весила почти 100 килограммов, сегодня среднестатистическая пациентка с весом 61 килограмм:

Мне понадобился год, чтобы похудеть. Но самое интересное, что послужило мотивацией к этому решению. Дело в том, что каждый врач, к которому я обращалась с заболеваниями, обвинял в моих нарушениях лишний вес.

Вместо того чтобы начать лечение, врачи утверждали, что в спазмах, сонливости, онемении конечностей, нарушениях равновесия, проблемах с памятью и других тревожных симптомах, виновен вес женщины.



Женщина сбросила лишний вес для получения диагноза / Фото Pexels

Пост, опубликованный на Reddit, набрал 49,3 тысячи одобрений, а среди комментаторов можно найти большое количество людей с аналогичным опытом. Большинство пользователей заявили, что неправильная диагностика и несвоевременное лечение и действительно обостряют заболевания, а мнение, что плохое самочувствие – это вина лишнего веса, даже приводило к смерти некоторых пациентов, которые так и не получили своевременной помощи.

Что обнаружили врачи

После похудения, женщина вернулась в клинику. Большинство врачей были в восторге от перевоплощения и даже поздравляли ее с выздоровлением. Однако потеря веса никак улучшила самочувствие женщины.

После этого медики провели МРТ, полисомнографию и лапароскопию, чего не делали раньше. Исследования и хирургическое вмешательство, показали, что у пациентки врожденная аномалия Арнольда-Киари, отек язычка в горле, нарколепсия, истощение обоих яичников и поражения нижних отделов тонкой и толстой кишки. По словам женщины, врачи могли предотвратить развитие патологий, если бы комплексная диагностика была проведена хотя бы год назад.

Предвзятое отношение

Терапевт Кимберли Гудзуне провел собственное исследование, где продемонстрировал, что врачи действительно относят к пациентам по-разному.

Как только пациент входит в дверь, врачи автоматически дают оценку человеку, что стоит перед ними.

Среди критериев оценки – вес, возраст и раса. "Визуальная предвзятость" влияет на способ лечения, коммуникацию и скорость предоставления услуг. Кроме этого, исследования показали, что врачи связывают ожирение с рядом негативных свойств пациента, в том числе плохой гигиеной и враждебностью.

Также врач добавил, что состояние пациентов с ожирением не вызывает того сопереживания или беспокойства, которые проявляются при лечении других больных. Конечно, такое отношение негативно влияет на эффективность консультаций.