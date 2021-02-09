С возрастом становится все труднее бороться с жиром на животе. Однако, внедряя правильные привычки, вы сможете перехитрить колебание гормонов и улучшить метаболизм.

Частая причина набора веса после 40 лет – это неправильное питание и отсутствие тренировок, делится наблюдениями фитнес-тренерка из Лос-Анджелеса Сара Куш. По ее мнению, силовые нагрузки и включение в рацион натуральных продуктов, могут решить эту проблему.

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Ключом к успеху является последовательность. Для начала вам нужен простой план, который будет разворачиваться по мере того, как вы укрепляете свое тело. Попробуйте тренироваться не более 20 минут в день, повторяя нагрузки, которые соответствуют вашей физической форме.

Шаг 1: тренировка



Регулярные занятия спортом ускоряют метаболизм / Фото Pixabay

Сара Куш рассказывает, что силовые нагрузки могут существенно изменить внешний вид и положительно отразиться на вашем самочувствии. Тренерша добавляет, что женщины в период постменопаузы, которые 2 раза в неделю занимались с гантелями или гирями, в течение 6 недель теряли несколько сантиметров в талии.

Чтобы активизировать метаболизм, попробуйте совместить упражнения для поддержания тонуса мышц с кардионагрузками. Такой подход поможет сжигать жир равномерно.

После карио выполните упражнения на пресс. Они работают для глубоких мышц и способствуют формированию плоского живота. Чтобы чувствовать себя лучше и уменьшить интенсивность крепатуры и улучшить гибкость, тренерша советует добавить к своим нагрузкам растяжку.

Шаг 2: питание



Добавьте в рацион больше цельной пищи / Фото Pixabay

Перейдите на потребление цельной пищи (свежие фрукты, овощи, цельные зерна и нежирные белки) и избегайте обработанных продуктов.

Когда вы переходите на здоровое питание, вы автоматически обогащаетесь энергией, наращиваете мышцы и улучшаете иммунитет. Вместе с тем вы сократите употребление сахаров, что поможет поддерживать оптимальное количество потребленных калорий.

Какая пища должна быть в рационе

Сара Куш рекомендует включить в свой рацион эти 4 продукта

Вареные яйца

В одно яйцо входит 6 граммов белка. Такой завтрак не повлияет на фигуру и улучшит метаболизм.

Авокадо

2 грамма белка в этом фрукте дополняются мононенасыщенными жирами, которые могут снизить уровень холестерина, уменьшат чувство голода и помогут сжечь лишний жир на животе.

Черника

Ягоды черники обогащенные клетчаткой, которая необходима, чтобы уменьшить чувство голода. Кроме этого, регулярное употребление черники помогает бороться с болью в мышцах после интенсивных физических упражнений.

Шпинат

Шпинат содержит 5 граммов белка на 1 стакан листьев.