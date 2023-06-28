Да-да, если выбрать правильные углеводы, можно даже похудеть. Избегать следует рафинированных составляющих, в частности сладостей и белого хлеба. Воспользоваться лучше полезными альтернативами.

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Вот какие углеводы следует есть

Овсянка

Нет более вкусных и полезных углеводов за всем известную овсянку. Она не только проста в приготовлении, но и позволяет изрядно экспериментировать с добавками. Этот суперпродукт удивит и своей пользой, ведь насыщает организм, улучшает пищеварение и даже помогает похудеть.

Овсянка является отличным источником цельного зерна и содержит большое количество клетчатки и питательных веществ, делающих ее здоровой пищей или закуской. Цельнозерновые злаки поддерживают уровень сахара в крови стабильным, предотвращая прыжки и падения, которые могут привести к увеличению веса,

– предупредила эксперт по похудению.

Этот продукт очень универсален: он порадует как любителей сладких завтраков, так и соленых. А отличными дополнениями могут стать авокадо, сезонные фрукты, ягоды и орешки. Избегать следует продуктов супербыстрого приготовления, для которых достаточно только кипятка: такая овсянка проходит слишком много термических обработок, так что на выходе вы потребляете только пустые калории без пользы для тела.

Коричневый рис

Еще один продукт, который позволяет экспериментировать с ужинами и обедами, ведь служит универсальным и вкусным гарниром. Знакомый всем белый очищенный рис наносит больший вред фигуре, ведь является пустым углеводом, который прошел много уровней обработки и лишился всей пользы. Хорошей альтернативой станет именно коричневый рис, который поможет вам похудеть.

Когда мы употребляем в пищу коричневый рис, организм перерабатывает его медленнее, поскольку это сложные углеводы. Это позволяет потребителю ощущать больше сытости и получать больше питательных веществ. Это означает, что употребление коричневого риса позволит вам дольше оставаться сытыми и быстрее сбросить вес,

– говорит диетолог Триста Бест.