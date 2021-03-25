4 привычки, которые повышают эффективность тренировок
Отработка сложной тренировки – не повод расслабляться. Если не хотите потратить все приложенные усилия впустую, фитнес-тренеры советуют обратить внимание на эти 4 привычки.
Источник:Чемпионат
Тренировка – это эффективное обезболивающее, которое помогает мышцам расслабиться, а суставам – укрепиться. Они предотвращают спазмы и зажимы на различных участках тела. К тому же физические нагрузки способствуют выработке серотонина – гормона счастья. Однако все положительные свойства тренировок нивелируются из-за неправильных привычек.
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Рассказываем, что нужно делать после тренировок, чтобы они не проходили зря!
Пейте много воды
Пейте воду во время и после тренировок / Фото Pexels
Не забывайте пить как во время, так и после тренировки. Конечно, не одним махом, а небольшими глотками, по мере надобности.
Организм теряет воду во время физической нагрузки, соответственно любые ограничения в употреблении воды негативно повлияют на работу почек. А это уже чревато задержкой жидкости и отеком.
Откажитесь от пищи и кофе сразу после тренировки
В первые 30 минут после тренировки необходимо дать организму успокоиться. И прием пищи – не лучший способ борьбы со стрессом. Желудочно-кишечный тракт, который еще не вышел из режима нагрузок, не сможет полноценно усвоить пищу, а значит вам грозит запор, изжога и другой дискомфорт, связанный с пищеварением.
Это касается и кофе. Его потребление даст лишнюю нагрузку на сердце, повысит артериальное давление, вызовет чрезмерную раздражительность, что в свою очередь помешает естественному восстановлению организма и работе гормона инсулина.
Особенно противопоказан этот напиток гипертоникам и людям с заболеваниями сердца.
Завершайте тренировки заминкой
Заминка после тренировки / Фото Pexels
Цель заминки – успокоить организм, снизить пульс, снять стресс, расслабить мышцы.
Без этой привычки нервная система будет чувствовать излишнюю нагрузку, потому что придется быстро переключаться на повседневные дела, практически не восстановившись. Это приведет к истощению и усталости организма.
Позвольте телу восстановиться
Не отказывайте себе в дневном сне, особенно если вы тренируетесь рано утром.
Ориентируйтесь на потребности своего организма. Некоторым дневной сон необходим, чтобы восстановить силы после тренировки и суметь завершить рабочий день без потери производительности.
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