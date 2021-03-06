Когда у кого-то из наших близких определенные проблемы, в основном мы пытаемся помочь решить их, или же успокаиваем фразами вроде "Все могло быть хуже" и надеемся, что от этого им станет легче.

На самом деле этому человеку нужно, чтобы его выслушали без лишних комментариев и суждений. Так говорит Гвен И Вонг, основательница компании, которая учит людей сопереживанию. Она делится четырьмя шагами, которые помогут вам максимально поддержать близких людей.

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Дайте человеку понять, что вы видите его переживания

Признайте несчастье другого человека и дайте понять, что вам небезразличны его переживания.

Начните с простого: "Ты в порядке?" или "Мне кажется, что тебя что-то беспокоит".

После того, как они скажут вам, что им тяжело, вы можете поддержать словами вроде "Я также чувствовал себя подавленным" или "Это тоже трудное время для меня".



Покажите человеку, что вы переживаете за него / Фото Getty Images

Спросите: Можешь ли ты помочь мне понять?

Эта специальная формулировка посылает сообщение, что вы не пытаетесь исправить их жизнь, вы просто хотите услышать больше.

Например, если ваш друг жалуется на то, что он чувствует, как его на работе не замечают, спросите: "Можешь ли помочь мне понять, почему тебе кажется, что другие люди получают больше признания, чем ты?"

Поделитесь наблюдениями

Расскажите им о своих наблюдениях, которые могут быть полезными.

К примеру, своему другу, которого, как он считает, не замечают на работе, вы можете сказать: "Помнишь, ты рассказывал мне о коллеге, которая хвалила тебя перед начальством. Напомни мне, что она тогда о тебе сказала?"

Напоминание о положительных качествах может помочь человеку, который чувствует себя хуже других.

Предложите альтернативу

Вы можете привести пример из собственной жизни, или тех, кто сталкивался с подобной дилеммой. В то же время дайте понять, что вы на его стороне.



Расскажите о тех, кто уже сталкивался с подобной проблемой / Фото Getty Images

Опираясь на ответы и реакции вашего друга, вы можете решить, что делать дальше – продолжать разговор или сменить тему. Только обязательно свяжитесь с ним в другое время, чтобы он понял, что ваш интерес был искренним и вы на самом деле слушали его, а не просто кивали головой.