Здоровый сон: 5 эффективных техник, которые помогут уснуть за 5 минут
Здоровый образ жизни начинается со здорового сна. Длительная бессонница провоцирует усталость, снижает производительность. плохо влияет на состояние кожи и функционирование органов. Поэтому, если вы страдаете нарушением сна, – обратите внимание на 5 советов.
Сон – это одна из базовых потребностей каждого человека. Для взрослых сон должен составлять не менее 7 часов в сутки, дети же должны спать 10-17 часов, в зависимости от возраста.
Однако стрессы, работа, вредные привычки и употребления лекарств часто становятся причиной ситуативной или хронической бессонницы, сообщает Полезно 24. И вот, чтобы уснуть, нужно приложить немало усилий.
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К счастью, прежде чем экспериментировать со снотворными препаратами, можно испытать эти простые методики расслабления. Люди, которые попытались повторить хоть одну из предложенных техник отмечают, что засыпали где-то на 5 минуте.
Как быстро засыпать / Фото Rawpixel
Постепенное расслабление мышц
Постепенное расслабление мышц – популярная методика для тех, кто страдает избыточной тревожностью. Кроме седативного эффекта, расслабление мышц хорошо влияет на дыхание и ускоряет процесс засыпания.
Для выполнения упражнения сначала напрягите каждую группу мышц тела.
- Начните с напряжения мышц лица и расслабьте их.
- Напрягите и расслабьте мышцы шеи и плеч;
- Продолжайте расслаблять все мышцы, двигаясь к ногам.
Военный метод
В книге "Relax & Win: Championship Performance in Whatever You Do" Ллойд Винтер описал военную технику сна, которая помогала солдатам уснуть за 2 минуты. Правда, чтобы овладеть этим приемом, понадобится 6 недель практики. В чем же суть военного метода?
- Расслабьте лицо.
- Опустите плечи, чтобы снять напряжение и опустите руки вдоль тела.
- Выдохните, расслабив грудь.
- Расслабьте ноги, бедра и икры.
- Попробуйте не думать о бытовых дела. Представьте расслабляющую сцену: закат, горы, пляж или море.
- Если это не сработает – произносите про себя слова "не думай" в течение 10 секунд.
Упражнения против бессонницы / Фото Rawpixel
Обратный отсчет с визуализацией
Представьте себе любые числа. Если не удается – визуализируйте это, поместите их в конкретную ситуацию или представьте, что их прописывают на мониторе или школьной доске. Выбирайте такие числа, которые требуют концентрации внимания (10 нам не подойдет, а вот 4710 – целиком наш вариант).
Если в процессе отсчета вы чувствуете раздражение – добавьте к этой технике минимальное движение. Отсчитав 50 цифр, – перевернитесь на другую сторону. Повторяйте это монотонное упражнение, пока не заснете. Гарантируем, что вы вряд дойдете до нуля.
Метод "4-7-8"
"4-7-8" – простая и эффективная техника дыхания. Она поможет быстро снять напряжение, поэтому сомнологи рекомендуют начинать эксперименты с ускорения засыпания именно из нее.
- Примите наиболее удобное положение.
- Полностью выдохните через рот, выдав свистящий звук.
- Закройте рот и вдохните через нос, мысленно считая до 4-х.
- Задержите дыхание и мысленно сосчитайте до семи.
- Откройте рот и полностью выдохните со свистящим звуком, мысленно считая до восьми.
- Повторите этот цикл не менее 3-х раз.
Проветривание
Организм охлаждается, когда вы ложитесь спать и согревается, когда просыпаетесь. Поэтому, если в комнате слишком тепло, у вас могут возникнуть проблемы со сном. Вероятно, вам не нужны перечисленные упражнения и их заменит простое проветривание помещения перед сном.
Теплая ванна или душ также помогут ускорить изменение температуры тела. Если вы чувствуете, что начинаете мерзнуть после приема теплой ванны – скорее бегите в постель. Вероятно, мозг как раз сигнализирует, что готов отдохнуть и сейчас самый удачный момент вложить его спать.
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