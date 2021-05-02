Длинные выходные – хорошая возможность устроить домашнюю вечеринку. А какая вечеринка без вкусных коктейлей? Впрочем, высокая калорийность сахара и алкоголя, может испортить все планы. Чтобы не допустить этого, собрали 5 рецептов низкокалорийных коктейлей, которые не навредят фигуре.

Главное – не забывайте о том, что в состав этих коктейлей входят спиртные напитки, которые в избыточном количестве, вредят вашему здоровью. Попробуйте ограничиться только одной порцией выбранного варианта и ни коем случае не пытайтесь продегустировать все в течение одного вечера.

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Мохито Лайт



Низкокалорийные коктейли / Фото Pexels

Энергетическая ценность – всего 140 калорий / порция.

Один из самых популярных летних коктейлей может стать полезным, если заменить высококалорийный сироп натуральной альтернативой, которая не содержит сахара. Найти сиропы на основе стевии можно на специализированных сайтах и ​​лавочках со здоровой пищей.

Как приготовить

Вам необходимы:

Ром – 60 миллилитров

Сироп – 30 миллилитров

Содовая – 30 миллилитров

Сок лайма – 30 миллилитров

Несколько кусочков лайма и листья мяты для декора

Нарежьте лайм и поместите его в бокал вместе с мятой и сиропом из стевии. Перетрите их вместе. Налейте в бокал ром и залейте все содовой.

Гимлет

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Низкокалорийные коктейли / Фото Pxhere

Энергетическая ценность – 156 калорий / порция.

Микс джина с лаймовым соком практически не содержит углеводов, что важно для низкокалорийного коктейля.

Как приготовить

Вам необходимы:

Джин или водка – 50 миллилитров

Лаймовый сок или сироп – 25 миллилитров

Лайм – 2 кусочка

Лед

В бокал насыпьте лед. Налейте сверху сок лайма и джин. Также вы можете смешать все ингредиенты в шейкере.

Виски сауэр



Низкокалорийные коктейли / Фото Pexels

Энергетическая ценность – 130 калорий / порция.

Это, пожалуй, один из главных представителей "кислых" коктейлей. Так же как и в случае с мохито, сахарный сироп можно заменить полезной натуральной альтернативой.

Как приготовить

Бурбон – 50 миллилитров

Лимонный сок – 25 миллилитров

Яичный белок – 1 штука

Сироп – 20 миллилитров

Цедра лимона

Смешайте бурбон, сок, сироп и 1 яичный белок в шейкере. Добавьте лед и взбалтывайте до образования пены. Сцедите в высокий стакан и украсьте цедрой.

Клубнично-цитрусовая водка



Низкокалорийные коктейли / Фото Pexels

Энергетическая ценность – около 250 калорий / порция.

Вы можете убрать водку из напитка, от этого его вкус не пострадает, а ваше самочувствие – выиграет.

Как приготовить

Цитрусовая водка – 50 миллилитров

Клубника – 4 штуки

Веточка мяты – 1 штука

Сироп – 20 миллилитров

Сок лимона – 20 миллилитров

Смешайте все перечисленные ингредиенты в высоком стакане, украсьте мятой.

Олд Фэшн



Низкокалорийные коктейли / Фото Unsplash

Энергетическая ценность – около 250 калорий / порция.

Как приготовить

Виски – 50 миллилитров

Сахар тростниковый / кокосовый / сахарозаменитель – 1 чайная ложка

Битер

Содовая

Лед

Цедра цитрусовых и вишня для украшения

Положите на дно бокала сахар, добавьте каплю битера и содовую. Перетрите их вместе. Добавьте лед, залейте алкоголь. Украсьте коктейль цедрой и вишенкой.