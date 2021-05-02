5 низкокалорийных коктейлей, которые не навредят фигуре: как приготовить
Длинные выходные – хорошая возможность устроить домашнюю вечеринку. А какая вечеринка без вкусных коктейлей? Впрочем, высокая калорийность сахара и алкоголя, может испортить все планы. Чтобы не допустить этого, собрали 5 рецептов низкокалорийных коктейлей, которые не навредят фигуре.
Источник:24 канал
Главное – не забывайте о том, что в состав этих коктейлей входят спиртные напитки, которые в избыточном количестве, вредят вашему здоровью. Попробуйте ограничиться только одной порцией выбранного варианта и ни коем случае не пытайтесь продегустировать все в течение одного вечера.
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Мохито Лайт
Низкокалорийные коктейли / Фото Pexels
Энергетическая ценность – всего 140 калорий / порция.
Один из самых популярных летних коктейлей может стать полезным, если заменить высококалорийный сироп натуральной альтернативой, которая не содержит сахара. Найти сиропы на основе стевии можно на специализированных сайтах и лавочках со здоровой пищей.
Как приготовить
Вам необходимы:
- Ром – 60 миллилитров
- Сироп – 30 миллилитров
- Содовая – 30 миллилитров
- Сок лайма – 30 миллилитров
- Несколько кусочков лайма и листья мяты для декора
Нарежьте лайм и поместите его в бокал вместе с мятой и сиропом из стевии. Перетрите их вместе. Налейте в бокал ром и залейте все содовой.
Гимлет
Низкокалорийные коктейли / Фото Pxhere
Энергетическая ценность – 156 калорий / порция.
Микс джина с лаймовым соком практически не содержит углеводов, что важно для низкокалорийного коктейля.
Как приготовить
Вам необходимы:
- Джин или водка – 50 миллилитров
- Лаймовый сок или сироп – 25 миллилитров
- Лайм – 2 кусочка
- Лед
В бокал насыпьте лед. Налейте сверху сок лайма и джин. Также вы можете смешать все ингредиенты в шейкере.
Виски сауэр
Низкокалорийные коктейли / Фото Pexels
Энергетическая ценность – 130 калорий / порция.
Это, пожалуй, один из главных представителей "кислых" коктейлей. Так же как и в случае с мохито, сахарный сироп можно заменить полезной натуральной альтернативой.
Как приготовить
- Бурбон – 50 миллилитров
- Лимонный сок – 25 миллилитров
- Яичный белок – 1 штука
- Сироп – 20 миллилитров
- Цедра лимона
Смешайте бурбон, сок, сироп и 1 яичный белок в шейкере. Добавьте лед и взбалтывайте до образования пены. Сцедите в высокий стакан и украсьте цедрой.
Клубнично-цитрусовая водка
Низкокалорийные коктейли / Фото Pexels
Энергетическая ценность – около 250 калорий / порция.
Вы можете убрать водку из напитка, от этого его вкус не пострадает, а ваше самочувствие – выиграет.
Как приготовить
- Цитрусовая водка – 50 миллилитров
- Клубника – 4 штуки
- Веточка мяты – 1 штука
- Сироп – 20 миллилитров
- Сок лимона – 20 миллилитров
Смешайте все перечисленные ингредиенты в высоком стакане, украсьте мятой.
Олд Фэшн
Низкокалорийные коктейли / Фото Unsplash
Энергетическая ценность – около 250 калорий / порция.
Как приготовить
- Виски – 50 миллилитров
- Сахар тростниковый / кокосовый / сахарозаменитель – 1 чайная ложка
- Битер
- Содовая
- Лед
- Цедра цитрусовых и вишня для украшения
Положите на дно бокала сахар, добавьте каплю битера и содовую. Перетрите их вместе. Добавьте лед, залейте алкоголь. Украсьте коктейль цедрой и вишенкой.
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