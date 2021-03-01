Если вы интересуетесь здоровым образом жизни, то точно видели, что среди современных оздоровительных тенденций – применение угольной зубной пасты, употребление сока сельдерея или яблочного уксуса. Эти методы активно популяризируются блогерами, которые обещают впечатляющий эффект за короткое время, однако на самом деле все работает совсем не так.

Перечисленные тренды могут показаться простым способом улучшить самочувствие или устранить лишний вес. Однако диетологи и врачи предупреждают, что эти методы не соответствуют предполагаемым требованиям, а в некоторых случаях даже угрожают здоровью. Подробнее о них – далее.

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Кетогенная диета



Кето-диета приводит к образованию камней в почках / Фото Pexels

Кето-диета фокусируется на потреблении пищевых продуктов:

с низким содержанием углеводов;

с высоким содержанием жира;

с умеренным количеством белка.

Употребление кетогенных веществ побуждает организм использовать для поддержания организма жиры, а не углеводы. Это состояние называют кетозом.

Кето-диета была разработана для лечения эпилепсии и рекомендовалась для пациентов с диабетом 2 типа. Все так и осталось, если бы инфлюенсеры и блоггеры не подхватили этот тип питания и не начали рекламировать его, как самый эффективный способ похудения. Конечно, без уточнения, что работает такая диета исключительно в краткосрочной перспективе. Дело в том, что, возвращаясь к полноценному питанию, вы рискуете набрать прежний вес, а длительное пребывание на кето-диете приводит к:

образованию камней в почках,

заболеванию печени,

дефициту витаминов, особенно группы А, С, К,

повышенному уровню липидов в крови, что увеличивает риск сердечных заболеваний,

запору.

Яблочный уксус для похудения

Предполагается, что яблочный уксус обладает антиоксидантными свойствами и может способствовать потере веса и улучшению пищеварения. Это подкреплено и исследованиями, где указано, что яблочный уксус снижает аппетит, если принимать его перед едой. Но, по словам Даниэла Новотна, доктора медицины и преподавателя биомедицинских наук в Университете штата Миссури, – этого недостаточно, чтобы привести к потере веса.

Если употреблять уксус в умеренных количествах, он не представляет значительных рисков для здоровья, отмечает Новотна, но из-за свойств продукта, у людей, увлекающихся таким способом похудения, может повредиться эмаль на зубах и усилиться кислотный рефлюкс.

Угольная зубная паста

Угольная зубная паста изготовлена ​​из активированного угля, который часто применяется для поглощения излишков токсинов, в результате передозировки или отравления. А вот, как способ борьбы с налетом и кариесом он может нанести вред вашим зубам. Во-первых, уголь изнашивает эмаль, что приводит к повышенной чувствительности зубов. Во-вторых, активный процесс трения зубов такой пастой провоцирует кариес. В-третьих, угольная зубная паста не содержит фтора, который помогает предотвратить появление кариеса.

Сок сельдерея



Фрукты и овощи следует употреблять в целостном виде / Фото Pexels

Употребление сока сельдерея попало в тренды благодаря своим антиоксидантным свойствам. Считается, что сок сельдерея эффективен для:

похудения,

профилактики рака,

лечения угрей.

Сок сельдерея наполнен кальцием и магнием, но нет никаких научных подтверждений, что этот напиток может вылечить хронические заболевания или прыщи.

Если вы не представляете своей жизни без сельдерея, прислушайтесь к советам диетологов. По их мнению, эффективнее есть сельдерей, а не выжимать из него сок. Употребляя только напиток, вы отказываетесь от клетчатки, которая увеличивает питательность продукта и поддерживает здоровье кишечника.

Детокс-диеты

Детокс-диеты предназначены для того, чтобы вывести из вашего организма токсины, образовавшиеся в результате употребления большого количества сахара и алкоголя. Поскольку детоксикационные ингредиенты обычно имеют низкое содержание белка, большая часть потери веса на такой диете – это вода или мышцы.

В то же время детокс-диеты являются строгим способом похудения, создают риск дефицита питательных веществ, а некоторые из них (в частности диеты с применением сока), вызывают резкие скачки уровня сахара в крови, что может быть опасным для людей с диабетом.

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Как вести здоровый образ жизни

Оздоровительные тенденции приходят и исчезают, но рекомендации по здоровому образу жизни остаются неизменными.