Нехватка времени является одной из самых популярных причин отказа от тренировок. Как следствие - развитие гиподинамии, проблемы с сердцем, лишний вес и ряд других заболеваний. Однако существует уникальная методика тренировок в стиле HIIT, которая поможет затратить минимум времени на максимальный результат.

HIIT (High-intensity interval training) – вид тренировок, включая чередование коротких периодов интенсивной активности с более спокойными нагрузками. Обычно интервальный тренинг длится от 10 – 30 минут. И даже столь короткий промежуток позволяет достичь хороших результатов.

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Несмотря на то тренировки HIIT не является чрезмерно растянутыми, они в 2 раза эффективнее длительные упражнения средней интенсивности. Вы можете превратить в HIIT любую активность, которая помогает задействовать необходимые группы мышц. Это может быть бег, езда на велосипеде, скакалка или упражнения с собственным весом, например планка.

Высокоинтенсивные тренировки / Фото Rawpixel

Среди главных преимуществ HIIT выделяют.

Вы сжигаете больше калорий

Исследователи обнаружили, что HIIT сжигает на 25 – 30% больше калорий, чем традиционные виды тренинга за такой же промежуток времени.

Вы активируете метаболизм и углеводный обмен

Исследования продемонстрировали способность HIIT поддерживать высокую скорость обмена веществ в течение нескольких часов после тренировки.

Также занятия в стиле HIIT защищают от инсулинорезистентности. Эффект HIIT более выраженный по сравнению с обычными формами тренинга. Углеводный обмен – краеугольный камень здоровья и эффективный метод предотвращения заболеваний, связанных с возрастом.

Вы начнете терять жировую массу



Преимущества HIIT для здоровья / Фото Rawpixel

Люди, которые выполняют HIIT 3 раза в неделю, потеряли 2 килограмма чистого жира за 4 месяца регулярных тренировок. Причем это произошло без коррекции режима питания.

У вас увеличится мышечная масса

HIIT может помочь увеличить мышечную массу. Однако прирост мускулатуры отмечается в основном в наиболее задействованных областях, чаще всего в области туловища и ног.

Бонусы для кардио

Интервальный тренинг снижает частоту сердечных сокращений и артериальное давление у людей с метаболическим синдромом. Это фактически означает снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний и увеличение продолжительности жизни.