Изменение массы тела, проблемы с кожей и усталость могут указывать на то, что у вас не все в порядке с питанием. По мнению экспертов, эти и другие симптомы могут указывать, что вы потребляете слишком много сахара.

Поскольку наш организм нуждается в глюкозе, мы не можем полностью отказаться от продуктов в которых содержится сахар. При этом важно знать, какие подсластители вредные для нас, а какие положительно влияют на состояние организма. Если сахар из фруктов обладает достаточным временем расцепления и помогает нам чувствовать себя лучше, то сахар в выпечке, мороженому и конфетах может стать причиной избыточного веса и спровоцировать немало проблем со здоровьем.

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Необязательно отказываться от сладостей. Главное – уменьшить их потребление, если вы заметили, что у вас участились эти симптомы.

Резкая смена настроения

Чрезмерное употребление сахара раскачивает эмоциональную систему. Резкие и частые перепады настроения могут стать следствием избытка сахара в организме. Все это связано с гормонами. Если вы съели плитку шоколада – ждите улучшения настроения, вызванного скачком инсулина. Однако быстро этот эффект выветрится, оставив угнетение.

Недавно европейские исследования установили связь между лишним количеством сахара в организме и возникновением невроза.

Проблемы с кожей

От сладкого появляются прыщи – и это не миф.

Из-за сахара ухудшается состояние кожи и снижается выработка естественного коллагена. От чрезмерного употребления сладостей происходит окисление, а в кислой среде появляется сыпь. Также из-за сахаросодержащих продуктов кожа становится жирной, поскольку усиливается работа сальных желез. Поэтому, если вы боретесь с сыпью – начните следить за количеством сладкого в рационе.

Повышенная сонливость

Не удивляйтесь, если после кусочка торта вам захочется спать. Продукты, в которых содержится много сахара имеют высокий гликемический индекс. В США было проведено несколько исследований, которые доказали, что чрезмерное употребление сладкого приводит к проблемам со сном и провоцирует усталость. После резкого скачка уровень инсулина быстро снижается, что и вызывает сонливость.

Вы стали чаще перекусывать

На короткое время пончик или плитка шоколада дают ощущение сытости. Но уже через пару часов вы почувствуете чувство голода.

Употребление быстрых сахаров раскачивает механизм выработки глюкозы и инсулина. Поджелудочная железа усиленно синтезирует инсулин, чтобы переделать сахар. Затем он резко падает. В эти моменты организм инстинктивно требует перекуса.

Вы постоянно хотите сладкого

Сахарная зависимость существует. Употребление сладкого провоцирует выброс дофамина – гормона счастья. Именно поэтому, те, кто отказывается от сахара сталкиваются с синдромом отмены – "дофаминовой ломкой", которая свидетельствует о том, что организм хочет получить дозу продуктов с содержанием сахара. Если вы не можете отказать себе в плитке шоколада, пирожных и пончике или не представляете завершения дня без печенья с соком, вероятно, следует постепенно сократить употребление сладостей.

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