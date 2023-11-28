Конечно, слова "здоровый" и "алкоголь" нечасто приходится видеть вместе, ведь считается, что алкогольные напитки не могут принести вашему организму никакой пользы. И диетология Кристина Манян убеждена, что умеренное употребление алкоголя может быть веселой и вкусной составляющей здорового образа жизни.

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Красное вино

Вам, скорее всего, уже приходилось слышать, что в красном вине есть полифенол ресвератрол. Это растительное соединение, которое в большинстве своем содержится в кожуре винограда, может предоставить немало преимуществ для здоровья, ведь является мощным антиоксидантом.

Она может помочь снизить воспаление в организме и помочь в профилактике и острых, и хронических заболеваний. Но это не значит, что красное вино помогает предотвратить заболевания, но вы все же получаете полезный антиоксидант во время потребления вина.

Светлое пиво

Оказывается, светлое пиво здоровее темного, ведь оно более тяжелое. В светлом пиве содержится меньше углеводов. И, да, углеводы действительно полезны и должны присутствовать в рационе, однако следует выбирать сложные углеводы, наполненные клетчаткой, чтобы получить питательную пользу – а в темном пиве вы не найдете много полезных веществ.

В светлом пиве меньше калорий в рафинированных углеводах, и ваш организм легче усвоит их.

Органическое вино и ликер

Если вы выбираете вино или ликер, очень важно, чтобы эти продукты были органическими – то есть ягоды, из которых оно сделано, должны быть выращены без добавления пестицидов и других веществ. Кроме химикатов, которые используют для выращивания винограда, к неорганическим винам часто добавляют и другие консерванты во время процесса производства.



Органические вина не содержат пестицидов / Фото Pexels

Поэтому лучше выбрать меньшую винодельню, или позиционирующую себя как органическую.

Кровавая Мери

В целом спектре алкогольных напитков Кровавая Мэри отличается тем, что не содержит слишком много добавленного сахара. Обычно в нее добавляют только томатный сок, в котором содержится очень мало сахара, хрен и черный перец, которые также могут быть полезны для здоровья, ведь содержат витамины, минералы и растительные соединения.

Сухие вина

Сухие вина бродят в течение дольше, чем сладкие, а это значит, что дрожжи имеют больше времени для потребления сахара из винограда. И в результате выходит, что напиток имеет низкий уровень сахара, что можно определить по его вкусу.

С этим напитком вы не получите слишком большого количества добавленного сахара, а именно он является самой вредной добавкой к пище.