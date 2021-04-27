Работа дома может спровоцировать много стресса, поскольку нет рядом тех, кто помог бы со сверхсложным заданием. В стрессовом состоянии человек не может сосредоточиться, из-за чего становится рассеянным и раздражительным.

Бизнес-тренер Лучана Паулизе из Техаса говорит, что стресс возникает тогда, когда люди переживают, что не смогут справиться с задачей, и это может ухудшить результаты работы.

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Однако, хорошая новость заключается в том, что стрессом можно управлять, изменяя свой распорядок дня и то, как вы обычно реагируете на неожиданные ситуации.

Вы можете научить свой ум и тело реагировать определенным образом, чтобы стать более продуктивным и довольным. И чем больше вы будете упражняться в управлении различными ситуациями, со временем вы станете лучше в этом. Хотя это непростая задача, но впоследствии она станет легче,

– говорит бизнес-тренер.

По мнению Паулизе, все дело в нашей рутине. Вот 5 привычек, которые следует использовать в своей повседневной жизни, чтобы улучшить работу и получить больше радости от нее.

Успокойте свой ум глубоким дыханием

Стресс активизирует наше тело: увеличивается пульс и растет артериальное давление, из-за чего высвобождаются такие гормоны, как адреналин и кортизол, которые попадают в нашу кровь. В краткосрочной перспективе улучшается фокусная память и креативность. Однако, когда стресс превышает определенный порог, показатели снижаются. Если человеку приходится говорить публично, он задыхается. Если же нужно быстро принять решение, на пути может стать слишком высокий пульс, который не дает человеку четко мыслить.



Делайте дыхательные упражнения / Фото unsplash

Чтобы это преодолеть, говорит Паулизе, нужно установить режим дня, когда вы будете вызывать в своем организме состояние глубокого отдыха. Практикуйте медитацию или йогу. По ее словам, всего 10 минут глубокого дыхания помогут вам успокоить ум и быть под контролем.

В то же время бизнес-тренер отмечает, что это займет некоторое время, пока вы научите свой организм расслабляться. Именно поэтому стоит начинать делать эти упражнения уже, чтобы быть готовым тогда, когда появится стрессовая ситуация.

Сосредоточьтесь на светлой стороне

Когда ваше тело будет под контролем, вы сможете лучше контролировать свои мысли, которые могут быть положительными или отрицательными. Работники обычно подвержены негативному мышлению, когда испытывают страх перед неожиданным результатом, особенно на удаленной работе. Они не видят лицом к лицу своего руководителя или коллег и это может подорвать их уверенность в себе.

Паулизе рекомендует избегать контрпродуктивного мышления, то есть отрицательных мыслей о том, что пошло не так, или что может быть не так в будущем. Сосредоточьтесь на том, что вы уже достигли, каким бы малым оно ни казалось, наслаждайтесь им и празднуйте.



Мыслите позитивно / Фото unsplash

Упростите свою рабочую жизнь

Во время контрпродуктивного мышления человек может считать, что нет времени делать дыхательные упражнения, расслабляться или наслаждаться. Однако бизнес-тренер говорит, что выкроить на это время всегда возможно, и для этого нужно избавиться от всего, что загромождает вашу рабочую жизнь.

Проверьте свой стол, кошелек, почтовый ящик! Сколько видите вещей, которые вам не нужны? Сколько из них вас беспокоит или отвлекает? Сколько из них занимают вас, не давая ничего приятного взамен?,

– спрашивает Паулизе.

И если этих вещей слишком много, избавьтесь от них, рекомендует она. Просто пересмотрите свой распорядок дня и устраните все "отходы", которые вы видите, и сосредоточьтесь только на том, что имеет значение для вашей работы и цели.



Упростите рабочую жизнь / Фото unsplash

Превратите мысли в действия

Однако, отмечает Лучана, бывают ситуации, когда трудно управлять своими мыслями, даже когда пытаемся дышать и сосредотачиваться на необходимом. В таком случае она рекомендует выйти на улицу и заняться другой деятельностью, например, ходьбой, бегом или приготовлением еды.

И чем сложнее она будет, тем лучше, ведь концентрируясь на движениях своего тела, вы не позволяете проблемам влиять на ваши эмоции. Это похоже на медитацию в движении, потому что в организм попадает больше кислорода, а изменение среды будто "накачивает" его эндорфинами, которые помогают улучшить настроение.



Выйдите на улицу / Фото unsplash

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Цените то, что получаете

Стресс – это реакция людей на чрезмерные требования к ним. Поэтому над чем бы вы ни работали, Паулизе рекомендует убедиться, есть ли у вас все, что нужно для своевременного выполнения проекта. Так вы избежите неожиданностей. И если нужно, попросите о помощи, после чего поблагодарите за поддержку, которую вы получили. Независимо от того, руководитель вы или член команды, поблагодарите своих коллег за усилия публично.

Будьте благодарны в конце каждого дня. Перед сном возьмите за привычку поблагодарить себя за то, что сделали в течение дня. Это может быть рабочее достижение, или простые объятия дочери – попробуйте подумать обо всем, что заставило вас чувствовать себя счастливыми в тот день.



Благодарите себя перед сном / Фото unsplash