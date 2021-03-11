Безрезультатные попытки похудеть демотивируют и угнетают. Однако существует вероятность, что застой веса или его повторный набор является сигналом об одном из этих 5 заболеваний. Поэтому проконсультируйтесь с врачом прежде чем переходить на более жестокую диету.

В некоторых случаях застой веса не является признаком неэффективности вашей диеты и выбранной стратегии похудения. Такая реакция организма может свидетельствовать о серьезной проблеме, которая требует обращения к специалисту, диагностики и дальнейшего лечения.

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Собрали 5 заболеваний, что могут стать причиной резкого набора веса, а также советы, которые подскажут, как действовать дальше.

Усталость надпочечников



Усталость надпочечников / Фото Pexels

Надпочечники – это парная эндокринная железа, расположенная над почками. Именно они продуцируют гормоны, которые помогают контролировать частоту сердечных сокращений, артериальное давление и кортикостероиды.

При их дисфункции в организме нарушается обмен веществ и адаптационные функции, что в свою очередь становится причиной недостаточности надпочечников. Впоследствии это может перерасти в фибромиалгию – хронический болевой синдром.

Сама же усталость надпочечников работает в обе стороны: некоторые люди резко теряют вес, другие – активно накапливают лишние килограммы. Часто синдром сопровождается тягой к сладостям и вредной пищи, что тоже является фактором набора веса.

Синдром Кушинга

Стресс является частой причиной набора веса. Это связано с выбросом кортизола – гормона, который не только запускает реакцию "сражайся или беги", но и стимулирует накопление жира в области живота. Когда эта ситуация становится особенно критической, организм вырабатывает слишком большое количество кортизола, даже тогда, когда стрессовые ситуации уже прошли.

Это и становится причиной развития синдрома Кушинга – состояния, когда организм перестает регулировать выработку кортизола. К тому же проблема может развиться в результате приема глюкокортикоидов, которые используются для лечения ревматоидного артрита и астмы.

Депрессия

Депрессия провоцирует набор веса с 2-х причин.

Первая из них – переедание и эмоциональное питание, что согласно исследованию, приводит к существенному набора веса в долгосрочной перспективе. Кроме этого, депрессивные эпизоды сопровождаются потерей интереса к окружающему миру, что становится причиной пассивного образа жизни.

Второй фактор связан с лекарствами для лечения депрессии. Один из побочных эффектов ингибиторов обратного захвата серотонина является резкий набор веса.

Гипотиреоидизм



Проверьте состояние щитовидной железы у врача / Фото Pinterest

При проблемах с весом, первое на что обращают внимание врачи, – состояние щитовидной железы. При гипотиреозе она прекращает вырабатывать гормоны, что становится причиной застоя веса или его резкого набора. Часто нарушение щитовидной железы сопровождается усталостью, перепадами настроения и ощущением холода.

Синдром поликистозных яичников

СПКЯ влияет на работу яичников, может вызвать проблемы с менструацией и сдвигом цикла. Также синдром ассоциируется с изменением гормонального фона, что может привести к увеличению веса.

Из-за СПКЯ у женщин вырабатывается резистентность к инсулину, это и приводит к набору веса в талии и животе. В дополнение к этому, при синдроме увеличивается количество волос на теле, появляются угри и темные пятна на затылке, подмышечных впадинах и под грудью.

Как действовать дальше

Если вы подозреваете, что проблемы с вашим весом обусловленные одним из этих или других заболеваний, попробуйте составить подробный список со своими симптомами: обратите внимание на колебание или застой веса, задержку воды, вздутие живота, головные боли, усталость, нарушение аппетита, аллергические реакции и другое. Также запишите все лекарства, которые вы употребляли в течение последнего периода, поскольку некоторые из них могут отразиться на вашем весе.

Если вы придете на прием к врачу с составленным списком – это ускорит диагностику и поможет более точно определить причину нарушений.