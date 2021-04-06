Психологическая защита – это приемы, которые мы бессознательно используем, чтобы снизить стресс и негативные переживания. С одной стороны, такие механизмы помогают эффективнее решать проблемы. Однако, с другой, они препятствуют достижению цели и негативно влияют на качество жизни.

Понятие психологической защиты появилось благодаря Зигмунду Фрейду. В его концепции этот термин обозначал конфликт между неосознанными желаниями, чувствами и социальными запретами. В течение следующего столетия последователи психолога и представители других направлений расширяли и доработали предложенную теорию.

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Современные аналитики все чаще приходят к выводу, что защищаясь от неприятных возбудителей, люди используют самые разнообразные методы. Однако, когда такая самооборона затягивается, можно потерять связь с реальностью.

Базовые методы такой самообороны – это диссоциация, проекция, отрицание, перенос, сублимация, интеллектуальная защита. Разберем их подробнее, чтобы вы смогли проанализировать, характерны ли подобные механизмы для вашей психики.

Диссоциация



Защитные механизмы психики / Фото Pexels

Используя диссоциацию, человек начинает воспринимать происходящее так, будто события происходит с кем-то другим. Этот механизм может запускаться при избытке эмоций (как отрицательных, так и положительных). Возникает что-то вроде расщепления личности и чувств, что в стрессовой ситуации может помочь правильно отреагировать на раздражитель.

Но если диссоциация начинает проявляться не только в опасных обстоятельствах, но и в спокойные периоды жизни – это тревожный звоночек. Когда психика злоупотребляет этим механизмом, могут пострадать отношения с близкими людьми, производительность и общая активность. В критических случаях, у людей развиваются серьезные психические нарушения.

Отрицание

Способ защиты, который взрослые люди используют при столкновении с кризисными ситуациями, такими как потеря близкого человека или серьезная болезнь. Отрицание – это отвержение существующей реальности и всех связанных с ней мыслей, желаний, потребностей и чувств. Используя этот механизм, человек ведет себя так, словно проблемы на самом деле не существует.

Как и диссоциация, кратковременное отрицание в стрессовой ситуации – это естественно, однако оно может стать губительным, если задержаться в этом состоянии надолго. Например, человек остаётся в токсичных отношениях, не желая замечать очевидные проявления жестокости партнера; не может расстаться с зависимостями или сменить работу, которая провоцирует чрезмерный стресс и не приносит удовольствия.

Проекция



Защитные механизмы психики / Фото Pexels

Проекция – это процесс, в ходе которого, человек наделяет окружающих чертами, присущими ему. Чаще всего это происходит с негативными чувствами. Например, внутренне агрессивный человек, который не может осознать и принять свою агрессию, начинает проектировать это ощущение на коллег или членов семьи.

Представители внешнего мира становятся для нее агрессорами, а их слова, действия или бездействие "считываются", как подтверждение этого факта. Таким образом проекция помогает избавиться от чувства вины и переложить ответственность за свои переживания на других, а также избежать необходимости разбираться в причинах своих эмоций.

Сублимация

Этот способ защиты помогает снять напряжение, вызванное внутренним конфликтом и трансформировать энергию в другие действия – творчество, благотворительность, работу... Часто этот защитный механизм используется в зрелом возрасте, поскольку люди осознанно ищут приемлемые инструменты борьбы с негативными эмоциями.

Главное при таком подходе не уйти в процесс с головой, ведь переработки грозят выгоранием.

Смещение



Защитные механизмы психики / Фото Pexels

Защитный механизм, который проявляется в том, что гнев или любое другое неприятное чувство перенаправляется из своего реального источника на более безопасное. Например, вы сильно расстроены из-за того, как ведет себя ваш начальник, но не можете открыто выразить свои чувства. Из-за нереализованного напряжения, вся сила вашего возмущения рушиться друзей, партнера, детей.

Смысл этого метода защиты в том, чтобы дать выход эмоциям, перенаправив их на то, что с наибольшей вероятностью не причинит никакого вреда в ответ. В наиболее безобидном проявлении "жертвой" становятся неодушевленные предметы, например воображаемый противник в спортзале.

Рационализация и интеллектуализация

Это интеллектуальные формы психологической защиты, которые проявляются у лиц, тяготеющих к повышенному контролю над происходящим. Используя интеллектуализацию, человек пытается логически, рационально объяснить болезненные, тревожные переживания и тем самым заглушить их. Настоящие чувства замещаются размышлениями о них и тщательным анализом. Рационализация же помогает сделать окружающий мир более логичным и сложным, но к ней стоит обращаться уже постфактум.

Индивидуальные механизмы защиты – это важная часть нашей жизни, и их, конечно, гораздо больше. Человек, у которого защитные механизмы работают слаженно и конструктивно, может легче перенести кризисную ситуацию или потерю. Поэтому важно научиться осознавать то, как вы реагируете на происходящее в вашей жизни и то, какие способы защиты вы используете. Самое главное – научиться различать, когда это действительно необходимо.