По словам нейрофизиолога Алексея Болдырева, основным механизмом тренировки памяти является разнообразная и повторяющаяся деятельность. Это значит, что учиться надо всю жизнь.

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Вот что он рекомендует делать, чтобы улучшить нашу способность к запоминанию.

Хорошо высыпаться

Сон консолидирует память, говорит нейрофизиолог. Чем лучше мы спим, тем эффективнее работает наша память. Все сне происходит формирование памяти, во время которого ненужные воспоминания стираются, а важные остаются. И если нужно запомнить что-то конкретное, то полезно будет повторить это мысленно перед тем, как заснуть.

Осознанно концентрироваться на том, что хотите запомнить

Как отмечает Болдырев, наш мозг запоминает эти вещи, на которые мы обращаем внимание. Именно поэтому, если вы хотите что-то запомнить, нужно осознанно сконцентрироваться на этом. Кроме того, мы хорошо запоминаем вещи, с которыми связаны сильные эмоции, не зависимо от того хорошие они или плохие.

Больше запоминать

В некотором смысле память похожа на мышцы: чтобы хорошо функционировать, она должна постоянно тренироваться. Это означает, что чем больше вы будете запоминать, тем лучше будет работать ваша память. Болдырев отмечает, что тренировать мозг надо в разных плоскостях.

Лучшее из того, что рекомендуют сегодня специалисты – это многообразие типов активности. Оно помогает усиливать различные свойства мозга,

– говорит нейрофизиолог.

Заниматься спортом

Поскольку память зависит от эффективности работы мозга в целом, чтобы поддерживать его, полезно заниматься спортом. Когда вы тренируетесь, все ваши ткани и органы, в том числе мозг, наполняются кислородом и лучше работают.

Образовывать ассоциации к тому, что хотите запомнить

Наша память настроена на запоминание образов, а не просто цифр или букв. Именно поэтому нам лучше запомнить то, что идет параллельно с чем-то другим, говорит нейрофизиолог. Дело в том, что ассоциации формируются в коре головного мозга, которая выполняет самые высокие функции. Они и отвечают за то, как мы связываем одно явление с другим. Поэтому если нужно запомнить номер машины, адрес, чье-то имя или день рождения, Болдырев рекомендует установить знакомую ассоциацию и создать полноценный образ.

Фокусировать внимание на том, что надо запомнить

Способность к запоминанию зависит от того, насколько мы можем фокусировать свое внимание. Поскольку человеческое внимание неделимо, мы не способны делать разные вещи одновременно и все запоминать. Именно поэтому постоянное взаимодействие с гаджетами негативно влияет на нашу концентрацию. Мы рассеиваем свое внимание на каждое сообщение, звонок или оповещение, поэтому не можем сконцентрироваться на том, что надо запомнить.

Играть игры

Игры помогают развивать когнитивные навыки, отмечает нейрофизиолог. Некоторые исследования показали, что они могут поддерживать и развивать функции мозга у пожилых людей и у тех, у кого нейродегенеративные заболевания.

Игры также полезны и для детей. Как свидетельствуют некоторые научные работы, они тренируют внимание и способность к концентрации. Но это вовсе не значит, что дети должны все время проводить за играми, важен баланс, резюмирует Болдырев.