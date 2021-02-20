Люди стремятся иметь информацию о своем будущем, например, о еде, сексе и других жизненно необходимых вещах. Наш мозг воспринимает неопределенность как угрозу и пытается защитить нас. В результате ухудшается способность сосредотачиваться на чем-либо, появляется неуверенность.

Что мы можем сделать, когда все кажется неконтролируемым? Доктор философии Кристин Картер говорит, что вместо того, чтобы сопротивляться или избегать этих чувств, мы можем научиться воспринимать двусмысленность, заботиться о себе и выяснять, как мы хотим жить. Вот 7 стратегий от ученых, которые помогут справиться с неопределенностью.

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Не сопротивляйтесь

Нет сомнений, что мы переживаем сложные времена. Но противостояние нынешней реальности не поможет нам восстановиться, учиться, расти или чувствовать себя лучше. Как ни странно, сопротивление делает более долгими нашу боль и трудности, усиливая сложные эмоции, которые мы испытываем.

Вместо того, чтобы сопротивляться, мы можем практиковать принятие. Это позволит увидеть реальность ситуации в этот момент и побудит нас двигаться вперед.

Инвестируйте в себя

Лучший ресурс, в который вы должны сейчас инвестировать, – это вы. Ведь когда этот ресурс исчерпывается, наш ценнейший актив повреждается. Другими словами, когда мы недостаточно инвестируем в свое тело, ум или дух, мы уничтожаем наши самые важные жизненные инструменты.

Нужно поддерживать отношения, которые приносят нам удовольствие и смысл, высыпаться и отдыхать, когда мы устали, и обязательно находить время для развлечений.



Находите время, чтобы заниматься тем, что хотите / Фото pexels

Найдите здоровые способы утешить себя

Очень важно успокоить себя здоровыми способами. Если мы хотим оставаться гибкими, нам нужно чувствовать себя в безопасности. Когда мы чувствуем себя неуверенно, наш мозг пытается спасти нас, активируя нашу дофаминовую систему. Этот порыв дофамина побуждает нас искать награды, делая соблазны более соблазнительными. Мозг заставляет делать не совсем полезные вещи – еще один бокал вина вместо разумного сна, или же килограмм пирожных вместо спортзала.

Составьте список здоровых способов утешить себя. Пойти в поход или погулять с соседом, пообщаться по телефону с другом, вздремнуть или просто посмотреть смешное видео. Эти вещи могут показаться пустяковыми, но они позволяют нам быть теми людьми, кем мы хотим быть.

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Не верьте всему, о чем думаете

В смутные времена особенно важно не верить своим мыслям, которые прогнозируют худший сценарий. Конечно, может быть полезно рассмотреть худшие сценарии, чтобы мы могли активно предотвратить катастрофу. Но когда мы верим этим стрессовым мыслям, мы склонны реагировать эмоционально, как будто худший случай уже происходит в реальной жизни, а не только в наших головах. Мы жалеем о вещах, которые на самом деле не потеряли, и реагируем на события, которые на самом деле не происходят. Это заставляет нас чувствовать угрозу, страх и опасность.

Вместо того, чтобы поглощать каждую напряженную мысль, мы также можем обдумывать и наилучший возможный сценарий.

Обратите внимание

Противоположность неопределенности – не уверенность, а присутствие. Вместо того, чтобы представлять себе страшное и неизвестное будущее, мы можем обратить свое внимание на наше дыхание. Каждый раз, когда мы моем руки, мы могли бы спросить себя: как у меня дела? Обратите внимание, какие эмоции вы испытываете, и в каком месте вашего тела они живут.

Даже когда кажется, что все не под нашим контролем, мы все равно можем контролировать то, на что обращаем внимание. Мы можем отключить уведомления, чтобы новости или социальные сети не влияли на наше сознание. Мы можем отказаться от своих размышлений и негативных фантазий, наблюдая за тем, что на самом деле происходит в нашем внутреннем мире здесь и сейчас. Это позволит воспитать спокойствие, открытость и сбавить темп.



Воспитывайте спокойствие / Фото pexels

Прекратите искать кого-то, кто бы вас спас

Когда мы ведем себя так, как будто мы бессильны, мы попадаем в ловушки гнева и беспомощности. И мы начинаем надеяться, что другие люди спасут нас от беды. Хотя это может быть хорошо, когда другие спасают нас, но большинство спасителей на самом деле не помогают. Они, как правило, дают нам разрешение, чтобы избежать ответственности за свою жизнь.

Чтобы лучше всего справиться с неопределенностью, нам следует прекратить жаловаться. Когда мы берем ответственность за свою жизнь, мы обмениваем ложную силу жертвы на реальную силу.

Найдите смысл в хаосе

Нас лучше всего мотивирует наше значение для других людей. Мы будем работать больше, дольше и лучше – и будем счастливее от работы, которую мы делаем, если знаем, что кто-то другой выиграет от наших усилий. Исследования показывают, что мы чувствуем себя хорошо, когда перестаем так сильно думать о себе и поддерживаем других.

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Когда мы видим что-то, что нуждается в улучшении, следующим нашим шагом должно быть осознание того, что мы лично можем сделать для того, чтобы стать частью решения. Какие навыки и таланты мы можем привлечь для решения проблемы? Что на самом деле важно для нас и как мы можем быть полезными?

Смысл и цель – источники надежды. Когда мир является страшным или нестабильным, понимание того, что мы способны дать что-то другим людям, а также чувство цели могут заземлить нас лучше чего угодно.