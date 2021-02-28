9 продуктов, которые портят белизну и здоровье ваших зубов
При потреблении пищи и напитков наши зубы подвергаются многим негативным воздействиям. Пигменты, которые содержатся в некоторых продуктах, могут проникнуть через поры эмали в более глубокие ткани наших зубов и поменять их цвет.
Источник:Bleu Bloom
Если вас волнует белизна вашей улыбки, тогда вам следует знать, какие именно продукты могут вызвать пожелтение и даже разрушение зубов.
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Кофе и чай
- Мы все это знаем – кофе и чай окрашивают зубы.
- Они содержат дубильные вещества, что приводит к окрашиванию и изменению цвета зубов.
- Кофе также кислый и из-за того, что рН во рту ниже, потому зубы имеют больший риск для повреждения.
Совет! Добавьте в напиток молоко, это сделает его менее вредными для зубов.
Соевый соус
Его темный цвет постепенно окрасит ваши зубы.
Совет! Прополощите рот после еды, чтобы удалить излишки соевого соуса с зубов и избежать их окрашивания.
Красное вино
- Вино вызывает серые пятна на зубах.
- Оно также содержит дубильные вещества, как кофе и чай.
- Кислота вина ухудшает эмаль.
Совет! Прополощите рот после употребления вина.
Белое вино
Хотя этот напиток имеет светлый цвет, однако белое вино сделает пятна, которые уже есть на зубах, темнее и заметнее. Это происходит из-за кислоты, которую содержит вино.
Воспользуйтесь предыдущим советом.
Конфеты
- Сахар уменьшает рН рта и делает зубы более склонными к повреждению.
- Он также прилипает к нашим зубам и становится пищей для вредных бактерий, вызывая гниение и изменение цвета.
Совет! Почистите зубы сразу после употребления конфет, поскольку сахар слишком липкий, чтобы можно было его просто смыть.
Ежевика
А также другие темные пигментированные фрукты. Конечно, их нужно есть, так как они богаты антиоксидантами и витаминами. Возможно, просто не ешьте их сразу после процедуры отбеливания зубов, поскольку темный сок ежевики, черники и граната их сразу окрасит.
Газированные сладкие напитки
- Такие напитки способствуют размножению бактерий, которые есть во рту, и нанесению большего вреда зубам.
- Газированные напитки могут привести к дырам на зубах, уменьшить их прочность и сделать их более склонными к пятнам.
- Цветные газированные напитки также постепенно окрасят ваши зубы.
Газированные сладкие напитки / Фото bleubloom
Цитрусовые
- Как вам уже известно, кислая среда во рту провоцирует появление пятен на зубах.
- Лимоны и другие кислые фрукты могут вызвать желтый оттенок зубов.
- Эти фрукты также могут растворить эмаль, которая покрывает дентин – ткани желтого цвета под белой эмалью.
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Соления
Еще одна суперкислая пища, которая размывает эмаль и провоцирует возникновение пятен.
Если вы любите потреблять такие продукты в своем ежедневном рационе, старайтесь сразу почистить зубы. Это удалит липкий сок, который со временем вызывает пятна.
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