9 трав и специй, которые помогают уменьшить воспаление: список медиков
Диета играет решающую роль в вашем здоровье. В частности, по мнению медиков, пряности и специи, которые входят в ваш рацион, способны уменьшить чувствительность организма к воспалительным процессам.
Источник:Health Line
Воспаление – это способ борьбы с инфекциями для восстановления организма. Однако в некоторых ситуациях воспаление может выйти из-под контроля и длиться дольше, чем нужно. Такой процесс называется хроническим воспалением. А часть исследований даже связывает его с диабетом и раком.
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В этой статье поговорим о 9 травах и специях, которые могут снизить интенсивность воспаления.
Имбирь
Имбирь улучшает подвижность суставов / Фото Unsplash
Кроме кулинарии имбирь тысячелетиями использовался в традиционной медицине. Его свойства помогали бороться с тошнотой, мигренью, артритом и повышенным давлением.
Сегодня наука связывает эти эффекты с более сотней активных соединений, которые входят в состав имбиря (среди них гингерол, шогаол, цингиберен и зингерон). Они, вероятно, отвечают за его влияние на здоровье, включая содействие уменьшению воспаления в организме.
Анализ 16 исследований на 1010 участниках показал, что прием 1000 – 3000 миллиграммов имбиря ежедневно в течение 4 – 12 недель значительно снижает маркеры воспаления по сравнению с плацебо. Другие исследования, что изучали последствия приема 500 – 1000 миллиграммов имбиря. В ходе эксперимента люди с остеоартритом и дегенеративным состоянием, включая воспаление суставов, употребляли корневище растения ежедневно. Как следствие – у участников увеличилось подвижность суставов.
Чеснок
В традиционной медицине чеснок использовался для лечения кашля, зубной боли, артрита, запора и инфекций. Большинство полезных свойств чеснока связанные с соединениями серы (аллицин, диаллилдисульфид и S-алилцистеин), которые обладают противовоспалительными свойствами.
Анализ 17 исследований, включавших более 830 участников и продолжались до 48 недель, показал, что у людей, принимавших добавки чеснока, значительно снизился воспалительный маркер CRP в крови. Однако эффект был достигнутым благодаря концентрату чеснока. Поэтому, вероятно, несколько зубчиков не покажут аналогичного эффекта.
Куркума
Куркумин может облегчить боль / Фото Unsplash
Куркума наполнена 300 активными соединениями. Основным из них является антиоксидант – куркумин. Именно он, по мнению ученых, обладает мощными противовоспалительными свойствами.
Многочисленные исследования показали, что куркумин может блокировать воспаление. По данным 15-х высококачественных исследований (в которых приняли участие 1223 человек, что принимали 112 – 4000 миллиграмма куркумина ежедневно от 3 дней до 36 недель), специя помогает уменьшать маркеры воспаления по сравнению с плацебо. Исследование среди людей, больных остеоартрозом, обнаружили, что прием добавок куркумина облегчает боль, а его эффект напоминает действие нестероидных противовоспалительных препаратов.
Кардамон
Исследования показывают, что прием добавок кардамона может уменьшить воспалительные маркеры, такие как CRP, IL-6, TNF-α и MDA. Также кардамон повышал антиоксидантный статус на 90%. А по данным 8-недельного исследования, проведенного с участием 8 человек с преддиабетом, даже 3 грамма специи снижают воспалительные маркеры (hs-CRP, IL-6 и MDA). Кроме этого кардамон снижает степень жировой болезни печени.
Черный перец
Благодаря пиперину черный перец способен уменьшать воспаление / Фото Unsplash
Ранее черный перец применяли для лечения астмы, диареи и желудочных заболеваний. Исследования показывают, что черный перец и его основное действующее соединение пиперин могут сыграть ключевую роль в уменьшении воспаления в организме. Исследование с участием животных продемонстрировали уменьшение маркеров отека и воспаления. У мышей с астмой и сезонной аллергией, пиперин помогал уменьшить частоту чихания.
Однако ученым нужно провести больше исследований, чтобы выяснить влияние черного перца на людей.
Женьшень
Главные преимущества женьшеня ассоциируются с его активным соединением – гинзенозидами.
Исследователи предполагают, что противовоспалительные свойства женьшеня происходят от его способности подавлять химическое вещество, которое и активирует гены, что впоследствии становится причиной воспаления.
Анализ исследований показал, что 1000 – 3000 миллиграммов женьшеня, принятых в течение 32 недель способны снизить маркеры воспаления.
Зеленый чай
Полифенолы, содержащиеся в зеленом чае, невероятно полезны для работы сердца и мозга. Кроме этого они помогают бороться с лишним весом и положительно влияют на лечение воспалительных процессов. Прежде всего чай устраняет воспаление кишечника, уменьшает симптомы язвенного колита и болезни Крона.
В одном плацебо-контролируемом исследовании оказалось, что соединения зеленого чая помогают уменьшить симптомы язвенного колита на 58% по сравнению с группой, что принимала плацебо.
Также полифенолы зеленого чая оказались полезными для улучшения состояния при остеоартрозе, ревматоидном артрите, болезни Альцгеймера и воспалениях десен.
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Розмарин
Розмарин помогает уменьшить боль / Фото Unsplash
16-недельное исследование 62 больных остеоартрозом показало, что регулярное употребление чая с розмариновой кислотой помогает уменьшить боль и увеличить подвижность в коленях. А исследования с участием животных показали, что розмариновая кислота уменьшает маркеры воспаления при атопическом дерматите, остеоартрозе, астме и заболеваниях десен.
Корица
Анализ 12 исследований, которые суммарно включали 690 участников показал, что прием 1500 – 4000 миллиграммов корицы ежедневно в течение 10 – 110 дней значительно снижает маркеры воспаления CRP и MDA, по сравнению с плацебо.
При этом безопасная доза корицы составляет 0,1 миллиграмм на 1 килограмм веса. Это означает, что среднестатистическая взрослый человек должен употреблять не более 1 чайной ложки (2,5 грамма) корицы в день.
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