Диета играет решающую роль в вашем здоровье. В частности, по мнению медиков, пряности и специи, которые входят в ваш рацион, способны уменьшить чувствительность организма к воспалительным процессам.

Воспаление – это способ борьбы с инфекциями для восстановления организма. Однако в некоторых ситуациях воспаление может выйти из-под контроля и длиться дольше, чем нужно. Такой процесс называется хроническим воспалением. А часть исследований даже связывает его с диабетом и раком.

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В этой статье поговорим о 9 травах и специях, которые могут снизить интенсивность воспаления.

Имбирь



Имбирь улучшает подвижность суставов / Фото Unsplash

Кроме кулинарии имбирь тысячелетиями использовался в традиционной медицине. Его свойства помогали бороться с тошнотой, мигренью, артритом и повышенным давлением.

Сегодня наука связывает эти эффекты с более сотней активных соединений, которые входят в состав имбиря (среди них гингерол, шогаол, цингиберен и зингерон). Они, вероятно, отвечают за его влияние на здоровье, включая содействие уменьшению воспаления в организме.

Анализ 16 исследований на 1010 участниках показал, что прием 1000 – 3000 миллиграммов имбиря ежедневно в течение 4 – 12 недель значительно снижает маркеры воспаления по сравнению с плацебо. Другие исследования, что изучали последствия приема 500 – 1000 миллиграммов имбиря. В ходе эксперимента люди с остеоартритом и дегенеративным состоянием, включая воспаление суставов, употребляли корневище растения ежедневно. Как следствие – у участников увеличилось подвижность суставов.

Чеснок

В традиционной медицине чеснок использовался для лечения кашля, зубной боли, артрита, запора и инфекций. Большинство полезных свойств чеснока связанные с соединениями серы (аллицин, диаллилдисульфид и S-алилцистеин), которые обладают противовоспалительными свойствами.

Анализ 17 исследований, включавших более 830 участников и продолжались до 48 недель, показал, что у людей, принимавших добавки чеснока, значительно снизился воспалительный маркер CRP в крови. Однако эффект был достигнутым благодаря концентрату чеснока. Поэтому, вероятно, несколько зубчиков не покажут аналогичного эффекта.

Куркума