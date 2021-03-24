Акне или угревая сыпь – деликатная проблема, которую очень трудно скрыть. Заболевание характеризуется воспалительными образованиями на коже. Это самое распространенное заболевание сальных желез и волосяных фолликулов кожи, которое встречается от фазы новорожденности до старости.

Среди кожных заболеваний акне занимает второе место по частоте (после экземы). Чаще болеют женщины, но у мужчин течение тяжелее. В некоторых пациентов акне обусловлено наследственной предрасположенностью – особенностями строения сальных желез и генетической чувствительностью к патологии.

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Интересно. Термин "угревая болезнь" появился у специалистов не так давно. Он указывает на то, что появление угрей – это не только высыпания на коже, но и изменения во всем организме.

О чем свидетельствуют локализация высыпаний



О чем свидетельствуют угри / Фото Pexels

Проблемы с желудком и кишечником (язва, гастрит, колит), а также запоры приводят к обострению заболевания. Вследствие усиления интоксикации организма, появляются новые угревые элементы на коже.

Если высыпания локализуются в области носа, подбородка и щек, это может свидетельствовать о воспалительных заболеваниях органов малого таза (аднексит).

Если в женском организме синтезируется мало женских половых гормонов (эстрогенов) и избыток мужских половых гормонов – появляются угревые высыпания на спине, груди и лице.

Сыпь может появляться при длительном приеме препаратов, в составе которых является йод, бром, кортикостероиды. Также акне развивается у людей, трудовая деятельность которых напрямую связана с профессиональными загрязнениями кожи (смолой, нефтью, хлорными соединениями).

Известны случаи угревой болезни у спортсменов и культуристов, принимающих анаболические препараты.

Одной из ключевых причин обострения акне считается регулярное потребление острой пищи и алкогольных напитков.

Причины возникновения акне



Почему возникает акне / Фото Pexels

Изучение развития появления и проявления акне процесс длительный и не быстрый, поскольку требует тщательной диагностики органов и систем, а также учета малейших проявлений. Установлено, что ключевую роль в появлении заболевания играют следующие факторы:

чрезмерная активность сальных желез;

ороговения краев воспалительного элемента и закупорка сальных желез;

деятельность и развитие патологической микрофлоры кожи;

воспалительный процесс.

Специализированное лечение должен выбирать специалист, опираясь на собранный анамнез, результаты осмотра и определенные лабораторные исследования, которые были выбраны для установления причины появления акне.

В любом случае, чтобы решить эту неприятную проблему, к ней необходимо подойти комплексно.

Действенные методы борьбы с акне



Используйте средства, что содержать минимум синтетических компонентов / Фото Pexels

Предлагаем ряд рекомендаций, соблюдение которых поможет уменьшить выраженность воспалительного процесса и предотвратить возможную появлению новых угревых элементов.

Откажитесь от вредных привычек: курения и алкоголя. Они вызывают интоксикацию организма и, как следствие, – появление угрей. Питайтесь сбалансировано:

ешьте больше овощей, фруктов, зерновых, зелени . Такие овощи как тыква, капуста, огурцы, кабачки, морковь помогут нормализовать работу желез и предотвратить появление сыпи;

. Такие овощи как тыква, капуста, огурцы, кабачки, морковь помогут нормализовать работу желез и предотвратить появление сыпи; избегайте жареной жирной пищи (замените ее паровой и печеной), а также большого количества сладостей;

(замените ее паровой и печеной), а также большого количества сладостей; добавьте в свой ежедневный рацион первые блюда (супы, борщи);

(супы, борщи); пейте не менее 2-х литров воды в течение дня.

Двигайтесь. Ежедневная физическая активность поможет улучшить кровообращение, нормализовать гормональный баланс, вывести с потом токсины из организма и повысить сопротивляемость кожи к воспалениям. Используйте только ту косметику, которая содержит минимум синтетических компонентов и ланолина. Старайтесь не трогать лицо; во время разговора держите мобильный телефон на расстоянии от щеки. Избегайте стресса: стресс вызывает нарушение гормонального баланса, что приводит к появлению угревой сыпи. С профилактической целью после консультации с врачом, можно применять комплексные препараты на растительной основе, которые помогут восстановить работу органов и систем. 3 препарата в детокс-наборе действуют на 3 основные органы, отвечающие за детоксикацию и дренаж организма.

Капли Лимфомиозот – поддерживают лимфатическую систему и способствуют оттоку лимфатической жидкости.

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Детокс-набор / Фото Heel

Суточную дозу выше указанных препаратов (по 30 капель каждого) можно растворить в 1 литре воды и постепенно выпить в течение дня.

Траумель С гель может быть эффективным при неинфекционных воспалительных процессов / Фото Heel

Для уменьшения внешних проявлений воспаления акне на пораженные участки кожи, можно наносить гелеобразные препараты. Они, благодаря своей легкой текстуре, не создадут дополнительной жирной нагрузки на кожный покров. Их состав обычно направлен на устранение или уменьшение выраженности (интенсивности) воспалительного элемента. Такими характеристиками наделен препарат Траумель С гель. Это противовоспалительное средство системного действия, с доказанной эффективностью в отношении неинфекционных воспалительных процессов, развивающихся как базовый механизм восстановления целостности поврежденных тканей.

Питайтесь сбалансировано и используйте безопасные и эффективные средства для лечения. Если интенсивность и выраженность воспалительного процесса не уменьшается, советуем обязательно обратиться к специалисту.