Кожа лица не может "разглаживаться" и менять контур с помощью нескольких бьюти-процедур. Множество разрекламированных компонентов – только плацебо. А некоторые и вовсе пересушивают и повреждают кожу. Стоит ли в таком случае покупать антивозрастные кремы? Разбираемся вместе с косметологом!

Источник: Beautyhack

Разбираться в теме антивозрастных средств нужно с самых простых знаний о строении кожи. Это связано с тем, что именно специфика функций каждого слоя, может наглядно показать, почему уходовая продукция не просто малоэффективна, но и временами вредная для нашего лица. Поэтому поговорим подробнее о каждом из 3-х слоев кожи.

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Эпидермис (или внешний слой кожи) выполняет барьерную функцию. Жизненный цикл его клеток составляет около 30 дней. Далее они отмирают, а на их месте образуются новые. После эпидермиса идет дерма. Это многосложная система с множеством клеток. В этом слое находится гиалуроновая кислота, кровеносные сосуды, протоки потовых и сальных желез. Здесь же локализуется коллаген и эластин, отвечающие за упругость кожи и формирования каркаса. Одна из функций дермы – насыщения эпидермиса веществами, которые попадают в нее из кровотока.

Последний слой – подкожно-жировая клетчатка. Она участвует в процессе терморегуляции и выполняет ряд других, не менее важных, функций.



Образование морщин – генетически заложенный процесс / Фото Pexels

С возрастом происходят такие изменения кожи:

она истончается;

уменьшается слой подкожно-жировой клетчатки на лице, щеках и шее. В то же время она утолщается на других частях тела;

снижается количество мукополисахаридов в дерме;

снижается кровоснабжение кожи;

меняется тип кожи (чаще всего она становится сухой);

значительно замедляются регенерационные процессы;

повышается pH (который сдвигается в щелочную сторону);

снижаются барьерные свойства.

Количество коллагена и эластина тоже уменьшается, происходит перераспределение объемов в жировых отделах лица. Это генетически заложенный процесс, который ускоряется при неправильном уходе, воздействию ультрафиолета и других неблагоприятных факторов окружающей среды.

Первые признаки старения могут появиться после 25 лет. Главная причина – свободные радикалы. Они буквально "вырывают" воду из любого доступного места, провоцируя оксидативный стресс, конечным результатом которого может стать гибель клеток. Свободные радикалы также становятся причиной накопления "ломаного" коллагена, что становится причиной преждевременного образования морщин. Способны ли справиться с этим кремы? Разберемся!



Эффективный рецепт борьбы с возрастными изменениями – здоровый образ жизни / Фото Pexels

Деньги на ветер?

На самом деле стимулировать синтез коллагена не может ни одно косметическое средство, что бы там ни говорили производители. Но это не значит, что все кремы – пустая трата денег.

Как минимум, средства для ежедневного ухода увлажняют и поддерживают водный баланс, помогая эпидермису лучше сохранять влагу. Без этого морщины образуются более активно. Также задача антивозрастных кремов – компенсировать поверхностному слою кожи те питательные вещества, которые не получаются из дермы. Еще один плюс – подобные средства оказывают регенерирующее действие, ускоряя деление клеток, а также стимулируют кровообращение.

Реклама любит украшать характеристики тех или иных компонентов. Так морские водоросли или икра – исключительно увлажняющие компоненты, которые не имеют отношения к борьбе с морщинами.

Коллаген и эластин – тоже ингредиенты с эффектом плацебо! Даже самая большая их доза не поможет повысить упругость кожи. Все, чего можно добиться этими ингредиентами, – закупорить поры и нарушить обменные процессы.

Альфа-оксикислоты – популярный ингредиент в средствах anti-age. Их главная функция – эксфолиация. Они помогают убрать омертвевшие клетки, уменьшить выражение пигментных пятен и постакне, но на глубину морщин это не повлияет.

Покупать или не покупать – выбор за вами. Однако не спешите рассчитывать на мощную силу и поразительный эффект. Чтобы действительно улучшить свой внешний вид, следует придерживаться простых правил: хорошо высыпаться, сбалансировано питаться и избегать стресса. И все это – абсолютно бесплатно.