Если вы в течение длительного времени спите на неудобной поверхности, которая потеряла свою форму, упругость и свежесть, скорее всего, вы будете чувствовать истощение, боли в спине и повышение раздражительности. К счастью, замена матраса может положительно повлиять на ваше самочувствие.

Источник: Sleep Junkies

Сон – очень важная вещь для нашего здоровья. Он восстанавливает тело, заряжает энергией и помогает мозгу отдохнуть от стресса. Впрочем, неудобный матрас может полностью аннулировать весь положительный эффект сна.

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Мы собрали лишь некоторые причины. Но, если вы чувствуете, что хотите обновить матрас из-за смены стиля интерьера или исключительно ради эксперимента – это тоже прекрасный повод. Даже если ваш матрас еще достаточно новый.

Пот, грязь, пыль и другие мелкие неприятности

Матрасы накапливают грязь. Этот факт является одной из основных причин, почему вам нужно регулярно заменять матрасы. Они поглощают грязь и токсины, независимо от того спим мы на них или нет.

Кроме этого, каждая наша ночь, проведенная на матрасе, сокращает продолжительность его жизни. Люди потеют во время сна, и вся эта влага просачивается в материал. Это провоцирует размножение вредных микроорганизмов и плесени. Чтобы избежать такой реакции, эксперты советуют выбирать матрасы с высоким уровнем гидроизоляции.

Клещи и аллергены

Да, это не та вещь о которой хочется думать. Но старые матрасы кишат клещами, незаметными жучками и аллергенами, которые могут спровоцировать дерматологические болезни.

Замена матраса поможет повысить гигиену вашего сна и избавит вас от чихания или насморка, которые часто проявляются именно из-за загрязненной поверхности.



Причины заменить матрас / Фото Pixabay

Боль в спине

Еще одна существенная причина, что вам точно нужно изменить матрас – боль в спине или шее, проявляющиеся после сна.

Эти симптомы свидетельствуют, что ваш матрас уже полностью изжил и перестал поддерживать ваш позвоночник в удобной позе.

Если боли в спине носят временный характер – обратите внимание на асимметричные варианты, каждая сторона которых имеет свой уровень жесткости. При обострении болезни вы легко обеспечите своей спине комфорт, перевернув матрас нужной стороной.

Индивидуальные потребности

Вы и ваш партнер могут иметь различные потребности в жесткости материала. Кроме этого, изношенные пружинные матрасы часто прогибаются под весом и заставляют вас страдать от движений того, кто спит рядом. Если это ваш случай – обратите внимание на матрасы с "эффектом запоминания". Преимуществом такого варианта является умение воспроизводить форму тела в тех местах, где на поверхность матраса осуществляется наибольшее давление.

Такой матрас полностью определяет контур тела, продолжая поддерживать позвоночник в правильном положении. А его умение "фиксировать" удобное положение поможет вам комфортно уместиться на кровати и качественно отдохнуть в течение ночи.