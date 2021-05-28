Американка по имени Шелли делится в соцсетях успехами своего похудения. Девушке удалось сбросить около 90 килограммов, но за такую колоссальную потерю она поплатилась фигурой. В одежде формы американки выглядят шикарно, и сначала даже непонятно, какими могут быть последствия похудения.

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Впрочем, после демонстрации невероятного перевоплощения, в роликах девушки появилось ее обнаженное тело. Оказалось, что после резкого похудения кожа не смогла приспособиться к новым условиям и начала напоминать обвисший мешок.

Она свисает на каждом участке тела: на ногах, руках, животе. Сегодня Шелли совершенно не стесняется выкладывать свои видео. Наоборот – она утверждает, что чувство юмора и принятия своего несовершенства способны изменить мир.

Это подтверждает и фан-база блогера. Множество людей просят поделиться секретом похудения, хвалят достижения девушки и успокаивают ее, что сейчас – обвисшая кожа не является проблемой.

После похудения блогер начала чувствовать себя лучше: она активно занимается спортом и при каждой малейшей возможности танцует.

Во всех начинаниях Шелли поддерживает муж. Пара воспитывает 5-летнего ребенка и часто делится счастливыми фотографиями в соцсетях.

Эксперты утверждают, что обвисшая кожа после похудения – типичная проблема. Основные причины обвисания кожи:

недостаточная эластичность дермы;

неправильный питьевой режим;

слишком быстрое снижение массы тела;

болезни кожи.

Лучший способ устранить проблему обвисание – усилить кровоток в коже. При правильном питании и физической нагрузке, в крови содержатся необходимые вещества, которые стимулируют восстановление. Соответственно, если увеличится ее приток, кожа восстановится быстрее.

Полезным будет массаж проблемных зон. Нужно растирать кожу руками или специальной массажной щеткой. Показатель эффективности процедуры – покраснение кожи. Со временем это повысит тонус проблемных участков.

С той же целью рекомендуется общее прогревание организма – баня, сауна, пляж. Когда на кожу влияет интенсивное тепло, кровь начинает циркулировать активнее. Проводить такие процедуры можно только если нет противопоказаний со стороны сердечно-сосудистой системы. При их наличии можно обойтись контрастным душем.