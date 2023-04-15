Один из них – боль или проблемы в животе. Гастроэнтеролог Станислав Кравчук объяснил, как стресс от войны может повлиять на ваше здоровье.

Узнайте Такая ходьба является признаком быстрого старения

Почему стресс может спровоцировать боль в животе

Украинцы во время войны испытывают разный спектр эмоций, хотя часто преобладают тревога, стресс, страх, отчаяние. Именно эти состояния часто могут вызвать у нас болевые ощущения в кишечнике, поэтому не всегда причиной является гастрит или другие заболевания органа.

Станислав Кравчук объясняет это повышенной чувствительностью пищеварительной системы к болевому раздражителю. Особенно это обостряется на фоне постоянных стрессовых состояний, поэтому вас может болеть живот выше или ниже, может печь в пищеводе.

Боль в животе могут вызывать разные факторы / Фото Pexels

Сейчас причинами боли чаще становятся не кровотечения или язвы, а то, что у человека стал очень чувствительным к боли пищеварительный тракт. И это, к сожалению, понимают не все врачи и пациенты,

– подчеркивает гастроэнтеролог.

Пациентов с соответствующими проблемами стало значительно больше именно из-за полномасштабной войны России против Украины. В таких случаях следует прежде всего работать с психологическими состояниями пациента.

Если вы длительное время чувствуете боль, обязательно обратитесь к врачу. Он поможет назначить правильное лечение. Процесс должен выглядеть следующим образом: