Один из них – боль или проблемы в животе. Гастроэнтеролог Станислав Кравчук объяснил, как стресс от войны может повлиять на ваше здоровье.
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Почему стресс может спровоцировать боль в животе
Украинцы во время войны испытывают разный спектр эмоций, хотя часто преобладают тревога, стресс, страх, отчаяние. Именно эти состояния часто могут вызвать у нас болевые ощущения в кишечнике, поэтому не всегда причиной является гастрит или другие заболевания органа.
Станислав Кравчук объясняет это повышенной чувствительностью пищеварительной системы к болевому раздражителю. Особенно это обостряется на фоне постоянных стрессовых состояний, поэтому вас может болеть живот выше или ниже, может печь в пищеводе.
Боль в животе могут вызывать разные факторы / Фото Pexels
Сейчас причинами боли чаще становятся не кровотечения или язвы, а то, что у человека стал очень чувствительным к боли пищеварительный тракт. И это, к сожалению, понимают не все врачи и пациенты,
– подчеркивает гастроэнтеролог.
Пациентов с соответствующими проблемами стало значительно больше именно из-за полномасштабной войны России против Украины. В таких случаях следует прежде всего работать с психологическими состояниями пациента.
Если вы длительное время чувствуете боль, обязательно обратитесь к врачу. Он поможет назначить правильное лечение. Процесс должен выглядеть следующим образом:
- объяснение причин соответствующих состояний;
- сбалансирование образа жизни, режима и рациона;
- лечение конкретных симптомов;
- при необходимости назначение препаратов-нейромодуляторов.