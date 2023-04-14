Вы не только поддерживаете свой организм в тонусе и сжигаете лишние калории! Рассказываем, какую пользу скорая ходьба принесет вам в будущем.

К слову Плохо повлияют на мозг: 5 худших ежедневных привычек

Какая связь между ходьбой и старением

Британские исследователи обнаружили, что скорость ходьбы может определить, как быстро состарится человек. Эксперимент был проведен под руководством профессора Терри Моффитта из Королевского колледжа в Лондоне и Университета Дюка в США.

Удалось установить, что медленный темп ходьбы является индикатором быстрого старения зрелых людей. Как это определили? Проанализировали тысячу людей, которым было около 45 лет, и поняли, что двигающиеся не быстро имеют хуже развитые мышцы, функции легких, баланс тела, силу позвоночника и зрение.



Старайтесь ходить быстро / Фото Pexels

Кроме того, под "микроскопом" оказались когнитивные способности испытуемых. Ходящие медленно имели худший интеллект, владение языком и моторикой. Если свести все эти факторы в кучу, то получим не только быстрее старение, но и высокий риск смертности.

Если вы понимаете, что ваши прогулки совершаются в медленном темпе, нужно попытаться его увеличить. Если это сложно, ученые советуют сначала перейти на здоровое питание, отказаться от вредных привычек и обследовать свой организм, чтобы узнать показатели артериального давления и уровня холестерина в крови.