Уменьшение двигательной активности в зимний период затрагивает не только людей, но и наших четвероногих любимцев. Рассказываем, на что стоит обратить внимание ответственному владельцу животного.

Источник: 24 канал

Активное движение почти всегда является признаком здоровья. А возникновение любого нарушения двигательной активности у братьев наших меньших, наоборот, – свидетельствует о заболевании. Неудивительно, что мы начинаем испытывать беспокойство, если наши коты или собаки становятся менее подвижными.

Но что же может стать причиной пассивности нашего питомца? Давайте разбираться!



Причины снижения активности у животных / Фото iStock

Причин для снижения двигательной активности множество. Они могут быть связаны как с психологическим, так и с физическим состоянием животного. Психологических причин на сегодня выделяют не так уж и много: страх, стресс, депрессия. Это связано с тем, что зоопсихология, как наука, только начинает свое активное развития.

Перечень физических причин значительно шире, и именно о них мы поговорим подробнее.

Движение всех позвоночных происходит из-за опорно-двигательного аппарата. Это гармоничная система, состоящая из костей, суставов и мышц. Нарушение любого из звеньев этого механизма приводит к "поломке", которая выражается в снижении двигательной активности. Условно все физические причины можно разделить на две группы: генетически обусловленные (или наследственные) и приобретенные.

Наследственные заболевания

Наследственные проблемы опорно-двигательного аппарата чаще встречаются у породистых животных. Это обратная сторона селективной работы, ведь вместе с красивым видом и специфическими рабочими характеристиками, животное передает своему потомству и склонность к определенным заболеваниям. К примеру, смещение межпозвоночных дисков характерно для пород с длинным телом, таких как таксы; дисплазия (недоразвитие) тазобедренных суставов характерна для крупных собак (ротвейлер, ньюфаундленд, немецкий дог, и другие) и быстрорастущих котов, например мейн-кун.

Наличие склонности не означает, что заболевание обязательно проявится или будет протекать в тяжелой форме.

Правильные профилактические действия (питание, условия содержания, предотвращения обострений медикаментозными средствами) обеспечат максимальное здоровье вашему любимцу.



Правильное лечение животных / Фото Gettyimages

Хронические заболевания

Группа приобретенных заболеваний очень обширна. Поэтому для заболеваний используют различные классификации.

По причине возникновения различают:

травмы (ушибы, растяжения, вывихи, раны),

воспалительные заболевания (бурсит, миозит, артрит),

дегенеративно-дистрофические заболевания (артрозы).

По органам или системам, где проявляется заболевание выделяют:

болезни костей (опухоли кости, остеомиелит),

болезни суставов (артриты, артрозы),

болезни мышц (миозит, мышечная атрофия),

болезни сухожилий, суставных сумок (бурсит, тендинит).

При этом одни и те же заболевания можно встретить в разных подразделениях.



Низкая активность – первый признак травматизации животных / Фото Gettyimages

Независимо от причины возникновения и места поражения, часто первым звоночком, на который обращают внимание хозяева, является снижение двигательной активности животного. Это связано с тем, что практически каждая из этих болезней сопровождается болью различной степени.

Каждое конкретное заболевание имеет свои яркие признаки (клинические симптомы), позволяющие специалисту поставить правильный диагноз и назначить правильное лечение.

Чем отличаются симптомы травм, воспалительных и дистрофических заболеваний и одинаково ли они лечатся?

Травмы

Это одна из наиболее частых причин обращения к ветеринарному врачу с молодыми воспитанниками. Ушибы, растяжения, вывихи, переломы, раны – вот неполный перечень возможных повреждений. Несмотря на совершенно разные симптомы, все эти травмы возникают резко, часто на глазах у хозяев.

Из-за сильной боли животное максимально охраняет травмированный участок, иногда – занимает вынужденное положение. Для травмы характерно:

возникновение отека,

синяки вокруг повреждения,

возможно изменение длины конечности,

наличие открытой раны с кровотечением.

При незначительных травмах опытные хозяева могут справиться самостоятельно, при серьезных – необходима помощь ветеринарного врача. Тем не менее при всех повреждениях необходимо облегчить состояние животного, снизить боль и отек. Для этого назначают противовоспалительные препараты.

Траумель: ветеринарный препарат / Фото Heel Vet

Хорошо себя зарекомендовал Траумель. Он уменьшает боль, уменьшает отек и ускоряет процесс заживления. Благодаря составу, технологии изготовления и механизма действия Траумель не имеет побочных эффектов, характерных для остальных противовоспалительных препаратов, его можно применять длительное время, а также для беременных и кормящих самок, детенышей, зрелых животных, а также аллергиков.

Воспалительные заболевания

Воспалительные заболевания в органах опорно-двигательного аппарата встречаются в разных возрастных группах животных. Причиной их возникновения может быть перенесена травма или инфекция, переохлаждение и даже лишний вес. Воспаление может возникнуть в суставах, мышцах, связках, сухожилиях.

Скорость проявления симптомов зависит от вида течения воспаления. При острой форме воспалительного процесса симптомы могут появиться очень быстро, при хроническом течении – развиваются постепенно, долго оставаясь незамеченными. Главным симптомом, на которые обращают внимание хозяева, ограничение движения, поскольку животное скрывает больной участок. При осмотре место воспаления часто набухшие, покрасневшее, горячее на ощупь. Когда вы прикасаетесь к пораженному участку, животное может агрессивно реагировать, что обусловлено болевым синдромом и дискомфортом.

Лечение зависит от выраженности воспалительного процесса. Назначают гормональные и негормональные противовоспалительные препараты, а иногда – их сочетание.

К сожалению, с усилением противовоспалительного эффекта, при применении медицинских комбинаций, увеличивается и частота проявления побочных действий. Поэтому компромиссным вариантом может стать применение препарата Траумель, который с легкостью сочетается с любой терапией, без усиления побочных эффектов.

Дегенеративно-дистрофические заболевания

По научной статистике, практически 100% собак в возрасте старше 6–7 лет имеют возрастные структурные изменения опорно-двигательного аппарата, что приводит к заболеваниям суставов каждой 4-ой собаки. А причиной хромоты, в 70–75% случаев, является остеоартроз (дегенеративное заболевание хряща). С возрастом хрящевая ткань видоизменяется, происходят процессы ее разрушения, что приводит к развитию заболевания.

Стоит отметить, что кошки болеют дегенеративно-дистрофическими заболеваниями значительно реже собак.

Скорость развития этого процесса зависит от многих причин.

Благоприятными факторами могут стать:

дисплазия (недоразвитие) суставов;

избыточный вес животного;

принадлежность к определенным пород;

травмы и воспалительные процессы в суставах;

пол животного (собаки чаще болеют, чем суки).

Хозяева собак отмечают хромоту, снижение двигательной активности (животное трудно встает, ложится, поднимается по лестнице), проблемы с подвижностью (особенно после отдыха).

Основные симптомы у кошек менее выражены: они начинают больше спать и меньше двигаться.

Основу лечения остеоартроза составляет применение хондропротекторов, а при очень активном воспалении – добавляют противовоспалительные препараты.

Цель: ветеринарный препарат / Фото Heel Vet

Выраженный хондропротекторный эффект имеет препарат Цель. В отличие от классических хондропротекторов, которые выполняют роль заместительной терапии, применение препарата Цель ведет к восстановлению нормального баланса разрушения и восстановления хрящевой ткани, что, в свою очередь позволяет притормозить развитие болезни. Кроме хондропротекторного действия Цель оказывает и противовоспалительный эффект. Это позволяет ограничиться назначением одного препарата, если воспалительный процесс не слишком выражен.

Если же воспаление выходит на первый план, то к препарату Цель можно добавить Траумель. Их совместное применение усиливает действие друг друга.

Эффективность любой терапии сильно зависит от состояния животного на первых этапах лечения. Чем раньше владелец начнет лечение – тем больше шансов на хороший результат. Поэтому стоит обращать внимание на малейшие изменения в активности вашего животного и при первых подозрениях обращаться за консультацией к специалистам.