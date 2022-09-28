Этот рецепт позволит вам спокойно дышать чистым воздухом дома. Времени станет больше, так что вы и ваши родные точно оценят такую уборку.

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Как убрать квартиру от пыли

Конечно, этот рецепт не чудодействен и в какой-то момент пыль все же появится на полках, однако это точно не будет так быстро, как после привычной уборки. Для приготовления раствора вам понадобятся следующие ингредиенты:

1 литра воды;

1 чайная ложка соли;

5 чайных ложек уксуса;

1 столовая ложка бельевого кондиционера.

Все ингредиенты добавляем в воду и тщательно перемешиваем до однородной консистенции. Ею нужно протереть все поверхности и можно даже вымыть пол. Раствор безопасен, поэтому не повредит мебель.



Уборка квартиры станет проще / Фото Pexels

Куда удобнее наносить такой раствор будет с помощью пульверизатора, а убирать пыль и лишнюю жидкость салфеткой из микрофибры. В качестве бонуса раствор имеет действие ароматизатора, что обусловлено содержанием кондиционера для белья.

Результаты вас точно поразят, ведь действует нанесенная на поверхность жидкость как антистатик, то есть способна хорошо отталкивать пыль. Также рекомендуем уменьшить в квартире количество открытых полок и всех мелочей, которые вы на них собирали. Чистую пустую поверхность куда проще протирать, чем заставленную статуэтками, свечами и прочим декором.

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Как уменьшить количество пыли дома: