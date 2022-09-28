Цей рецепт дозволить вам спокійно дихати чистим повітрям вдома. Часу стане більше, тож ви та ваші рідні точно оцінять таке прибирання.
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Як прибрати квартиру від пилу
Звісно, цей рецепт не чудодійний і в якийсь момент пил все ж з'явиться на полицях, проте це точно не буде так швидко, як після звичного прибирання. Для приготування розчину вам знадобляться наступні інгредієнти:
- 1 літра води;
- 1 чайна ложка солі;
- 5 чайних ложок оцту;
- 1 столова ложка кондиціонера для білизни.
Всі інгредієнти додаємо у воду та ретельно перемішуємо до отримання однорідної консистенції. Нею потрібно протерти усі поверхні й можна навіть вимити підлогу. Розчин безпечний, тож не пошкодить меблі.
Прибирання квартири стане простішим / Фото Pexels
Куди зручніше наносити такий розчин буде за допомогою пульверизатора, а прибирати пил і зайву рідину серветкою з мікрофібри. Як бонус, розчин має дію ароматизатора, що зумовлено вмістом кондиціонера для білизни.
Результати вас точно вразять, адже діє нанесена на поверхню рідина як антистатик, тобто здатна добре відштовхувати пил. Також рекомендуємо зменшити у квартирі кількість відкритих полиць і всіх дрібниць, які ви на них збирали. Чисту порожню поверхню куди простіше протирати, аніж заставлену статуетками, свічками та іншим декором.
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Дієві поради, як зменшити кількість пилу вдома:
- Позбуваємось килимів, адже левова частка забруднень осідає саме на них.
- Замінюємо природні наповнювачі подушок і ковдр на штучні.
- Влаштовуємо детокс всіх речей: викидаємо все те, чим не користуємось тривалий час.
- Зменшуємо кількість декоративних предметів в інтер'єрі: ваз, фігурок, рамок для фото та інших дрібниць, які збирають пил.
- За можливості замінюємо штори на жалюзі, які не збирають стільки пилу.