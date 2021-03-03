Хотите получить заряд бодрости? Не тянитесь за энергетиком или кофе, ведь эффект, обусловленный этими напитками, связан с временным скачком уровня сахара в крови и непродолжительным действием кофеина. А значит уже через несколько часов вы вернетесь к исходным позициям и даже начнете чувствовать себя более истощенными.

Существует множество натуральных энергетических напитков, которые помогают вам зарядиться бодростью без побочного повышения уровня сахара в крови. Это означает, что вместе с ними вы не получите пустых калорий и не будете страдать от энергетического сбоя. А тот факт, что большинство этих напитков можно сделать дома, поможет вам избежать добавления сахара и других искусственных ингредиентов.

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Вот 7 лучших природных энергетических напитков, которые вы можете попробовать уже сегодня.

Комбуча



Комбуча / Фото Unsplash

Это ферментированный чай, приготовленный из SCOBY (симбиотической культуры бактерий и дрожжей), более известной, как чайный гриб. Комбуча имеет немало преимуществ для здоровья: в ее состав входят витамины группы B, глюкуроновая кислота и другие антиоксиданты. Но наибольшую популярность чай получил благодаря своим пробиотическим бактериям и уксусной кислоте, которые повышают уровень энергии.

Исследования показывают, что налаживание баланса здоровых бактерий помогает лучше расщеплять питательные вещества из пищи, которую мы употребляем. В то же время уксусная кислота ускоряет метаболизм, то есть использует калории из пищи эффективнее, чем другие напитки.

Уксусная кислота является единственной короткоцепочечной жирной кислотой, которая помогает достичь системного кровообращения, обеспечивая энергию для мышц и других тканей.

Чай Улун

Китайский чай отличается высоким содержанием катехинов, подобных тем, которые содержатся в зеленом чае. Именно они способствуют расщеплению жира и повышают уровень энергии.

Исследования показывают, что катехины в улуне помогают организму использовать жировые клетки для энергии. Также было установлено, что регулярное употребление чая увеличивает затраты энергии и окисления жира на 12%, а это значит, что вы сможете получать энергию из пищи и при этом худеть!

Зеленый чай

Исследования показали, что 1 – 2 чашки зеленого чая могут разогнать метаболизм и обеспечить стабильный уровень энергии в течение всего рабочего дня.

Кроме этого, считается, что зеленый чай увеличивает сжигание жира, стимулируя жировые клетки на выделения жира. Со временем организм превращает этот жир в полезную энергию.

Матча



Матча-чай / Фото Unsplash

Матча – традиционный японский напиток, изготовленный путем измельчения листьев зеленого чая к мелкому ярко-зеленому порошку. Уникальная технология производства помогает сохранить в чае много природных антиоксидантов и питательных веществ.

Чайные кусты матча выращивают в местах, где нет прямого солнечного света. Это задерживает фотосинтез и замедляет рост растений. Результат – высокая концентрация хлорофилла – мощного регенератора и хорошего источника энергии.

Кокосовая вода

Кокосовая вода на 95% состоит из воды, но это не мешает ей быть лидером по содержанию минералов.

Кокосовая вода значительно полезнее спортивных энергетических напитков, по крайней мере потому, что содержит в 10 раз больше калия. Именно этот элемент помогает поддерживать здоровый баланс электролитов, важно перед и во время тренировки. А магний в кокосовой воде стимулирует выработку энергии и уменьшает спазмы, благодаря чему вы сможете продолжать заниматься спортом дольше.

Самое главное для спортсменов, в кокосовой воде меньше углеводов, чем во многих коммерческих спортивных напитках. А это немалое преимущество, учитывая потребность в правильной регидратации после тренировок.

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Йерба-мате



​Йерба-мате / Фото Unsplash

Это традиционный напиток, изготовленный из высушенных листьев падуба из Южной Америки.

Йерба-мате повышает уровень энергии примерно, как кофе, но без побочных эффектов. Поэтому напиток рекомендуется для людей, страдающих от физического или хронической усталости. Также йерба-мате улучшает память и концентрацию внимания. Считается, что даже одна чашка напитка помогает чувствовать себя более мотивированными, стимулируя выработку нейромедиатора дофамина.

Морковный сок

Морковь – это фантастический источник бета-каротина – каротиноида провитамина А. Бета-каротин является мощным антиоксидантом, который не только защищает ваше тело от свободных радикалов, но и повышает уровень энергии.

По данным исследований, витамин А является одним из основных компонентов, которые стимулируют выработку энергии и улучшают физическую активность.

Производя энергию, наши клетки вырабатывают аденозинтрифосфат (АТФ) – энергетическую молекулу для создания которой необходимо достаточное количество витамина А. Таким образом низкий уровень этого элемента непосредственно влияет на выработку АТФ и приводит к уменьшению уровня энергии.