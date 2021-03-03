С чего начать день 7 энергетических напитков, созданных природой
Хотите получить заряд бодрости? Не тянитесь за энергетиком или кофе, ведь эффект, обусловленный этими напитками, связан с временным скачком уровня сахара в крови и непродолжительным действием кофеина. А значит уже через несколько часов вы вернетесь к исходным позициям и даже начнете чувствовать себя более истощенными.
Источник:Lifehack
Существует множество натуральных энергетических напитков, которые помогают вам зарядиться бодростью без побочного повышения уровня сахара в крови. Это означает, что вместе с ними вы не получите пустых калорий и не будете страдать от энергетического сбоя. А тот факт, что большинство этих напитков можно сделать дома, поможет вам избежать добавления сахара и других искусственных ингредиентов.
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Вот 7 лучших природных энергетических напитков, которые вы можете попробовать уже сегодня.
Комбуча
Комбуча / Фото Unsplash
Это ферментированный чай, приготовленный из SCOBY (симбиотической культуры бактерий и дрожжей), более известной, как чайный гриб. Комбуча имеет немало преимуществ для здоровья: в ее состав входят витамины группы B, глюкуроновая кислота и другие антиоксиданты. Но наибольшую популярность чай получил благодаря своим пробиотическим бактериям и уксусной кислоте, которые повышают уровень энергии.
Исследования показывают, что налаживание баланса здоровых бактерий помогает лучше расщеплять питательные вещества из пищи, которую мы употребляем. В то же время уксусная кислота ускоряет метаболизм, то есть использует калории из пищи эффективнее, чем другие напитки.
Чай Улун
Китайский чай отличается высоким содержанием катехинов, подобных тем, которые содержатся в зеленом чае. Именно они способствуют расщеплению жира и повышают уровень энергии.
Исследования показывают, что катехины в улуне помогают организму использовать жировые клетки для энергии. Также было установлено, что регулярное употребление чая увеличивает затраты энергии и окисления жира на 12%, а это значит, что вы сможете получать энергию из пищи и при этом худеть!
Зеленый чай
Исследования показали, что 1 – 2 чашки зеленого чая могут разогнать метаболизм и обеспечить стабильный уровень энергии в течение всего рабочего дня.
Кроме этого, считается, что зеленый чай увеличивает сжигание жира, стимулируя жировые клетки на выделения жира. Со временем организм превращает этот жир в полезную энергию.
Матча
Матча-чай / Фото Unsplash
Матча – традиционный японский напиток, изготовленный путем измельчения листьев зеленого чая к мелкому ярко-зеленому порошку. Уникальная технология производства помогает сохранить в чае много природных антиоксидантов и питательных веществ.
Чайные кусты матча выращивают в местах, где нет прямого солнечного света. Это задерживает фотосинтез и замедляет рост растений. Результат – высокая концентрация хлорофилла – мощного регенератора и хорошего источника энергии.
Кокосовая вода
Кокосовая вода на 95% состоит из воды, но это не мешает ей быть лидером по содержанию минералов.
Кокосовая вода значительно полезнее спортивных энергетических напитков, по крайней мере потому, что содержит в 10 раз больше калия. Именно этот элемент помогает поддерживать здоровый баланс электролитов, важно перед и во время тренировки. А магний в кокосовой воде стимулирует выработку энергии и уменьшает спазмы, благодаря чему вы сможете продолжать заниматься спортом дольше.
Самое главное для спортсменов, в кокосовой воде меньше углеводов, чем во многих коммерческих спортивных напитках. А это немалое преимущество, учитывая потребность в правильной регидратации после тренировок.
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Йерба-мате
Йерба-мате / Фото Unsplash
Это традиционный напиток, изготовленный из высушенных листьев падуба из Южной Америки.
Йерба-мате повышает уровень энергии примерно, как кофе, но без побочных эффектов. Поэтому напиток рекомендуется для людей, страдающих от физического или хронической усталости. Также йерба-мате улучшает память и концентрацию внимания. Считается, что даже одна чашка напитка помогает чувствовать себя более мотивированными, стимулируя выработку нейромедиатора дофамина.
Морковный сок
Морковь – это фантастический источник бета-каротина – каротиноида провитамина А. Бета-каротин является мощным антиоксидантом, который не только защищает ваше тело от свободных радикалов, но и повышает уровень энергии.
По данным исследований, витамин А является одним из основных компонентов, которые стимулируют выработку энергии и улучшают физическую активность.
Производя энергию, наши клетки вырабатывают аденозинтрифосфат (АТФ) – энергетическую молекулу для создания которой необходимо достаточное количество витамина А. Таким образом низкий уровень этого элемента непосредственно влияет на выработку АТФ и приводит к уменьшению уровня энергии.
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