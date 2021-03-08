Красота наших волос зависит не только от здоровья организма, но и от того, как мы за ним ухаживаем. Довольно часто, заботясь о них, мы совершаем ошибки и даже не догадываемся об этом.

Мы делаем их невольно, потому что так привыкли ухаживать за своими волосами. Но если вы не хотите навредить им, стоит узнать, чего не стоит делать во время ухода.

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Неправильно выбирать средства для ухода

Подбирать шампунь надо в соответствии с типом кожи головы.

А вот средства для ухода – бальзамы, маски, термозащита – в соответствии с самим волосом.

Путание этих моментов часто приводит к тому, что не удается устранить определенную проблему. А выбирая средства для волос, следовало бы сначала посоветоваться с трихологом.

Неправильно наносить средства

Нельзя наносить бальзамы и маски непосредственно на кожу голову и высоко на волосы, разве что если это средство прям для этого и предназначено.

Маски и бальзамы предусматривают уход именно за волосом, а попав на кожу, могут навредить.

Расчесывать волосы сверху вниз

Источник: Now to Love

Хоть это кажется естественно, но расчесывание волос сверху вниз может повредить им, особенно, если они склонны к спутыванию.

Начните прочесывать волосы снизу и постепенно поднимайтесь вверх, распутывая все узелки.

Используйте расческу с широкими зубцами.

Когда волосы будут полностью прочесаны, проведите по ним расческой от корней и вплоть до кончиков. Так вы правильно распределите себум (жир, который появляется на поверхности кожи головы) и предупредите сухость и ломкость волос.

Не стоит расчесывать волосы слишком часто. Чрезмерная стимуляция приведет к большему появлению себума, а следовательно и к жирному блеску на волосах.



Расчесывайте волосы, начиная снизу / Фото pexels

Тереть волосы полотенцем

Многие люди имеют привычку тереть мокрые волосы полотенцем. Это плохой способ для высушивания, поскольку приводит к ломкости и может спровоцировать выпадение ослабленных волос.

Лучше воспользуйтесь мягким полотенцем и легко промокните лишнюю влагу без трения.

Чрезмерное использование фенов, плоек или утюжков

Особенно без термозащиты! Конечно, лучше всего вовсе не использовать горячих инструментов для укладки волос. Но если вы не можете от этого отказаться, то делайте это правильно и осторожно.

Делайте "горячую" укладку волос не чаще двух раз в неделю и обязательно используйте термозащиту.



Не используйте фен слишком часто / Фото pexels

Мыть волосы слишком часто

Не стоит мыть волосы каждый день. Так вы удаляете натуральные жиры, которые их защищают. От чрезмерного мытья волосы станут сухими и ломкими.

Если у вас жирный тип кожи головы, то ежедневным мытьем вы лишь спровоцируете чрезмерное появление себума, из-за чего, я вы уже знаете, волосы будут быстрее жирнеть. Фактически, вы попадете в замкнутый круг.

Попробуйте пропустить несколько ваших обычных процедур мытья и увидите, как ваши волосы поблагодарят вас за это.

Долго не подстригать волосы

Ошибочно полагать, что для отращивания длинных локонов следует избегать регулярных стрижек. На самом деле нужно каждые 8 – 12 недель подстригать кончики волос, чтобы сохранить их силу и здоровье, особенно, если они секутся.

И даже если ваши волосы выглядят великолепно, это не повод для нерегулярного посещения парикмахера.



Регулярно подстригайте волосы / Фото zdorovia

Горячий душ

Горячая вода обезвоживает кожу головы и сами волосы, которые становятся более уязвимыми к повреждениям. Кроме того, при жирном типе кожи горячая вода провоцирует повышение салоотделения.

Использовать теплую воду хотя бы для ополаскивания волос. И если можете, в конце промойте их прохладной водой, чтобы закрыть волосяные фолликулы.

Несоблюдение гигиены расчески

Расческа тоже нуждается в гигиенической чистке. Каждую неделю мойте ее шампунем и регулярно очищайте от волос. Это нужно для того, чтобы устранить с расчески остатки жира, который попал туда с ваших волос.



Расчески нужно мыть шампунем раз в неделю / Фото pexels

Расчесывать мокрые волосы