Каждое утро находите на подушке с десяток волос? На расческе почти всегда остается клок? Ваши волосы уже давно потеряли плотность, объем и здоровый блеск? Причин может быть множество: от влияния морозного воздуха и частой сушки феном до анемии и гормональным сбоям. Однако это лишь следствие недостатка полиненасыщенных жирных кислот и белка, а зимой и весной – вдобавок еще витаминов и минералов.

С приходом холодов наш рацион становится беднее: меньше свежих овощей и фруктов, меньше ягод и зелени. На рыбе и орехах экономим. Молочные продукты не все привыкли потреблять, не всем они хорошо травятся. Соответственно, в организм поступает меньше питательных веществ.

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Интересный факт. Если в течение суток выпадает не более 60 – 100 волос (не поленитесь посчитать!), это вполне нормально. У среднестатистического человека на голове насчитывается от 85 до 140 тысяч волос. За месяц волос вырастает в среднем на 1 сантиметр. Если обеспечить шевелюре надлежащий уход, может вырасти и на 2 – 3 сантиметра

Что делать

Можете попробовать принимать специальные пищевые добавки, которые будут поставлять в волосяные луковицы вещества, способствующие формированию новых волос и удержанию старых.

Чаще всего составляющими этих биодобавок являются:

биотин (витамин Н);

кремний;

цинк;

селен;

кератин;

коллаген;

витамины А и Е;

железо;

омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты.

Не хотите тратить деньги на аптечные препараты, придется пересмотреть ежедневное меню, обогатив его продуктами, которые уменьшат выпадение старых и обеспечат рост новых волос.

Речь идет о продуктах с высоким содержанием омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, которые отвечают за правильное строение волосяного фолликула и стержня волоса, питают, укрепляют и увлажняют его:

жирной морской рыбе (лососе, тунце, скумбрии, сельди, сардине) и морепродуктах;

миндале и грецких орехах;

рапсовом, льняном и арахисовом масле.

Волосы нуждаются в белке, содержащимся в мясе и молочных продуктах, а также в цинке и кремнии, которые можно найти в орехах, семенах, листьях петрушки, овсяных хлопьях, гречневой каши и какао. А вот, чтобы пополнить запасы витаминов и других минералов, как уже упоминалось, необходимо потреблять больше овощей и фруктов.

Витамин А



Тыква – источник витамина А / Фото Pexels

При его дефиците волосы становятся сухими и ломкими. Также могут наблюдаться изменения на коже головы, например, гиперкератоз - утолщение (ороговение) верхнего слоя кожи.

Кроме этого, витамин А стимулирует рост волосяных луковиц и улучшает химических состав липидов, продуцируемых сальными железами.

Продукты-лидеры по содержанию этого витамина:

брокколи;

тыква;

шиповник;

капуста Кале;

люцерна;

морковь;

абрикосы;

зелень петрушки;

рыбий жир;

болгарский перец (зеленый и красный);

апельсины;

помидоры;

кресс-салат;

сельдерей;

батат (сладкий картофель);

шпинат;

молочные продукты (прежде всего сливочное масло);

печень.

Витамин С

Аскорбиновая кислота играет важную роль в синтезе коллагена. При дефиците этого витамина нарушается процесс выработки кератин-ассоциированных белков (тех, которые образуют матрикс волоса). Как результат, волосы становятся ломкими и секутся.

Где искать аскорбиновую кислоту

Витами содержится в:

черной смородине;

чернике;

малине;

цитрусовых;

паприке;

квашеной капусте;

зелени петрушки;

капусте Кале;

шпинате.

Витамин В1 (тиамин), В2 (рибофлавин) и В6 (пиридоксин)



Где искать витамин B / Фото Pexels

Именно они играют важную роль в синтезе аминокислот, а также задействованы в процессах производства энергии, благодаря чему клетки волосяного матрикса могут стимулировать рост стержня волоса.

Еда, обогащенная В1:

свекла и свекольная ботва;

одуванчик лекарственный;

грейпфрут;

шпинат

Еда, обогащенная В2

свекольная ботва;

морковь;

сельдерей;

зеленый болгарский перец;

капуста Кале;

петрушка;

шпинат

Еда, обогащенная В6

морковь;

лимон;

груша;

картофель;

шпинат.

Витамин В5

Пантотеновая кислота помогает клеткам, которые формируют стержень волоса (кератиноциты) быстрее синтезировать "строительный" белок волос – кератин.

Этот витамин содержится в:

фасоли;

белокочанной и цветной капусте;

овощах зеленого цвета;

пчелиной пыльце и молочке;

грейпфруте;

апельсинах;

морской рыбе.

Диета для волос: о чем следует помнить



Диета для волос / Фото Pexels

Ограничьте потребление кофе;

ешьте много овощей (прежде всего темно-зеленых) и рыбы (лучше отдавать предпочтение жирной морской);

(прежде всего темно-зеленых) (лучше отдавать предпочтение жирной морской); добавляйте семена льна и чиа в свои любимые салаты и коктейли;

в свои любимые салаты и коктейли; белый пшеничный хлеб замените цельнозерновым;

для приготовления пищи используйте полезные жиры – рапсовое, оливковое, льняное масло;

– рапсовое, оливковое, льняное масло; перекусывайте орехами и семенами , а не чипсами;

, а не чипсами; употребляйте достаточное количество белка (бобовые, молочные продукты и нежирное мясо, а также птицу);

(бобовые, молочные продукты и нежирное мясо, а также птицу); избегайте продуктов высокой степени переработки;

откажитесь от белого рафинированного сахара , алкоголя и фаст-фуда – они негативно влияют не только на состояние волос, но и на общее состояние организма;

, алкоголя и фаст-фуда – они негативно влияют не только на состояние волос, но и на общее состояние организма; позаботьтесь о достаточном наводнении организма – вода очищает организм от токсинов и солей тяжелых металлов, помогает усваиваться витаминам и улучшает обмен веществ. Ежедневно выпивайте не менее 2 литров.

Витамины должны поступать в организм с пищей. Это – утверждение, которое не подлежит сомнению. Но чтобы ускорить восстановление волос, витамины можно (и нужно) применять также наружно. Поэтому когда в следующий раз будете покупать средства по уходу за волосами, в выборе руководствуйтесь не рекламными лозунгами, а тем, что написано на этикетке.

Обратите внимание, входят ли в состав шампуня, маски для волос или кондиционер-спрея нижеперечисленные ингредиенты:

витамин Е. Благодаря ему сальные железы восстановят нормальную работу и улучшится кровообращение кожи головы. Кожа не будет пересыхать и будет эффективно поглощать другие активные вещества, которые обладают регенерационными свойствами;

Благодаря ему сальные железы восстановят нормальную работу и улучшится кровообращение кожи головы. Кожа не будет пересыхать и будет эффективно поглощать другие активные вещества, которые обладают регенерационными свойствами; витамин С , который, будучи мощным антиоксидантом, будет препятствовать разрушительному действию свободных радикалов;

, который, будучи мощным антиоксидантом, будет препятствовать разрушительному действию свободных радикалов; витамин Н (биотин), который будет поставлять в волосяной матрикс серу – элемент, необходимый для образования кератина (основного строительного материала стержня волоса).

Витаминная маска своими руками

Делать ее будем не из апельсина и не из киви, а из... яиц. В состав яиц входят витамины и микроэлементы, которые питают волосы – лецитин, именно он укрепляет и увлажняет их, а белок помогает предотвратить ломкость. Яичный желток выполняет роль натурального эмульгатора, который связывает все ингредиенты маски.

Итак, для маски нам понадобятся 2 куриных яйца, столовая ложка касторового масла и столовая ложка меда. Все составляющие тщательно смешайте и нанесите на кожу головы и волосы. Для лучшего эффекта можно завернуть голову полотенцем. Через 20 минут смойте маску теплой водой (никогда не мойте голову слишком горячей или слишком холодной!).