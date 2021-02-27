Витаминотерапия для волос: как восстановить утраченную густоту, блеск и объем
Каждое утро находите на подушке с десяток волос? На расческе почти всегда остается клок? Ваши волосы уже давно потеряли плотность, объем и здоровый блеск? Причин может быть множество: от влияния морозного воздуха и частой сушки феном до анемии и гормональным сбоям. Однако это лишь следствие недостатка полиненасыщенных жирных кислот и белка, а зимой и весной – вдобавок еще витаминов и минералов.
Источник:24 канал
С приходом холодов наш рацион становится беднее: меньше свежих овощей и фруктов, меньше ягод и зелени. На рыбе и орехах экономим. Молочные продукты не все привыкли потреблять, не всем они хорошо травятся. Соответственно, в организм поступает меньше питательных веществ.
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Интересный факт. Если в течение суток выпадает не более 60 – 100 волос (не поленитесь посчитать!), это вполне нормально. У среднестатистического человека на голове насчитывается от 85 до 140 тысяч волос. За месяц волос вырастает в среднем на 1 сантиметр. Если обеспечить шевелюре надлежащий уход, может вырасти и на 2 – 3 сантиметра
Что делать
Можете попробовать принимать специальные пищевые добавки, которые будут поставлять в волосяные луковицы вещества, способствующие формированию новых волос и удержанию старых.
Чаще всего составляющими этих биодобавок являются:
- биотин (витамин Н);
- кремний;
- цинк;
- селен;
- кератин;
- коллаген;
- витамины А и Е;
- железо;
- омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты.
Не хотите тратить деньги на аптечные препараты, придется пересмотреть ежедневное меню, обогатив его продуктами, которые уменьшат выпадение старых и обеспечат рост новых волос.
Речь идет о продуктах с высоким содержанием омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, которые отвечают за правильное строение волосяного фолликула и стержня волоса, питают, укрепляют и увлажняют его:
- жирной морской рыбе (лососе, тунце, скумбрии, сельди, сардине) и морепродуктах;
- миндале и грецких орехах;
- рапсовом, льняном и арахисовом масле.
Волосы нуждаются в белке, содержащимся в мясе и молочных продуктах, а также в цинке и кремнии, которые можно найти в орехах, семенах, листьях петрушки, овсяных хлопьях, гречневой каши и какао. А вот, чтобы пополнить запасы витаминов и других минералов, как уже упоминалось, необходимо потреблять больше овощей и фруктов.
Витамин А
Тыква – источник витамина А / Фото Pexels
При его дефиците волосы становятся сухими и ломкими. Также могут наблюдаться изменения на коже головы, например, гиперкератоз - утолщение (ороговение) верхнего слоя кожи.
Кроме этого, витамин А стимулирует рост волосяных луковиц и улучшает химических состав липидов, продуцируемых сальными железами.
Продукты-лидеры по содержанию этого витамина:
- брокколи;
- тыква;
- шиповник;
- капуста Кале;
- люцерна;
- морковь;
- абрикосы;
- зелень петрушки;
- рыбий жир;
- болгарский перец (зеленый и красный);
- апельсины;
- помидоры;
- кресс-салат;
- сельдерей;
- батат (сладкий картофель);
- шпинат;
- молочные продукты (прежде всего сливочное масло);
- печень.
Витамин С
Аскорбиновая кислота играет важную роль в синтезе коллагена. При дефиците этого витамина нарушается процесс выработки кератин-ассоциированных белков (тех, которые образуют матрикс волоса). Как результат, волосы становятся ломкими и секутся.
Где искать аскорбиновую кислоту
Витами содержится в:
- черной смородине;
- чернике;
- малине;
- цитрусовых;
- паприке;
- квашеной капусте;
- зелени петрушки;
- капусте Кале;
- шпинате.
Витамин В1 (тиамин), В2 (рибофлавин) и В6 (пиридоксин)
Где искать витамин B / Фото Pexels
Именно они играют важную роль в синтезе аминокислот, а также задействованы в процессах производства энергии, благодаря чему клетки волосяного матрикса могут стимулировать рост стержня волоса.
Еда, обогащенная В1:
- свекла и свекольная ботва;
- одуванчик лекарственный;
- грейпфрут;
- шпинат
Еда, обогащенная В2
- свекольная ботва;
- морковь;
- сельдерей;
- зеленый болгарский перец;
- капуста Кале;
- петрушка;
- шпинат
Еда, обогащенная В6
- морковь;
- лимон;
- груша;
- картофель;
- шпинат.
Витамин В5
Пантотеновая кислота помогает клеткам, которые формируют стержень волоса (кератиноциты) быстрее синтезировать "строительный" белок волос – кератин.
Этот витамин содержится в:
- фасоли;
- белокочанной и цветной капусте;
- овощах зеленого цвета;
- пчелиной пыльце и молочке;
- грейпфруте;
- апельсинах;
- морской рыбе.
Диета для волос: о чем следует помнить
Диета для волос / Фото Pexels
- Ограничьте потребление кофе;
- ешьте много овощей (прежде всего темно-зеленых) и рыбы (лучше отдавать предпочтение жирной морской);
- добавляйте семена льна и чиа в свои любимые салаты и коктейли;
- белый пшеничный хлеб замените цельнозерновым;
- для приготовления пищи используйте полезные жиры – рапсовое, оливковое, льняное масло;
- перекусывайте орехами и семенами, а не чипсами;
- употребляйте достаточное количество белка (бобовые, молочные продукты и нежирное мясо, а также птицу);
- избегайте продуктов высокой степени переработки;
- откажитесь от белого рафинированного сахара, алкоголя и фаст-фуда – они негативно влияют не только на состояние волос, но и на общее состояние организма;
- позаботьтесь о достаточном наводнении организма – вода очищает организм от токсинов и солей тяжелых металлов, помогает усваиваться витаминам и улучшает обмен веществ. Ежедневно выпивайте не менее 2 литров.
Витамины должны поступать в организм с пищей. Это – утверждение, которое не подлежит сомнению. Но чтобы ускорить восстановление волос, витамины можно (и нужно) применять также наружно. Поэтому когда в следующий раз будете покупать средства по уходу за волосами, в выборе руководствуйтесь не рекламными лозунгами, а тем, что написано на этикетке.
Обратите внимание, входят ли в состав шампуня, маски для волос или кондиционер-спрея нижеперечисленные ингредиенты:
- витамин Е. Благодаря ему сальные железы восстановят нормальную работу и улучшится кровообращение кожи головы. Кожа не будет пересыхать и будет эффективно поглощать другие активные вещества, которые обладают регенерационными свойствами;
- витамин С, который, будучи мощным антиоксидантом, будет препятствовать разрушительному действию свободных радикалов;
- витамин Н (биотин), который будет поставлять в волосяной матрикс серу – элемент, необходимый для образования кератина (основного строительного материала стержня волоса).
Витаминная маска своими руками
Делать ее будем не из апельсина и не из киви, а из... яиц. В состав яиц входят витамины и микроэлементы, которые питают волосы – лецитин, именно он укрепляет и увлажняет их, а белок помогает предотвратить ломкость. Яичный желток выполняет роль натурального эмульгатора, который связывает все ингредиенты маски.
Итак, для маски нам понадобятся 2 куриных яйца, столовая ложка касторового масла и столовая ложка меда. Все составляющие тщательно смешайте и нанесите на кожу головы и волосы. Для лучшего эффекта можно завернуть голову полотенцем. Через 20 минут смойте маску теплой водой (никогда не мойте голову слишком горячей или слишком холодной!).
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